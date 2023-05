Tras una serie de quejas ciudadanas y la repetida escena de vehículos estacionados a orillas de vía a la costa, bajando por la Perimetral; el Municipio tapó el enorme bache que, por semanas, obligó a los conductores a llevar a su auto al mecánico.

Cynthia Viteri: "La calidad de asfalto que utilizamos es mala. Pésima" Leer más

Este 2 de mayo, personal municipal tapó el hoyo que apenas el fin de semana anterior, tras la lluvia, fue el protagonista de un video que se viralizó en redes sociales y en el Whatsapp. En él, pese a la oscuridad de la arteria, otro de los reclamos colectivos y eternos, se logró divisar el agujero que, tras llenarse de agua, obligó a que los carros caigan de golpe y se les rompa el eje.

Camilo Larenas, quien habita en la ciudadelas Los Ceibos, fue uno de los afectados. A él no se le rompió el eje, pero sí se le reventó una llanta y corrió el riesgo de chocarse.

“No lo vi, simplemente caí en él. Pensé que mi carro se había desbaratado. Por suerte no, pero me asusté”, reconoció.

En el video, de apenas 27 segundos, se observa a cinco carros estacionados. Uno de ellos, con las dos llantas reventadas.

Un cráter que hay bajando de la perimetral a la vía a la costa.

Muchos carros cayeron en ese hueco y se reventaron sus llantas o se dañaron los ejes. pic.twitter.com/2UfhvaqKSS — Karina (@SofikaVikinga2) May 1, 2023

Los concejales electos trazan plan para dejar de ser la ciudad del bache Leer más

Carlos Alameda, quien habita en Puerto Azul, aseguró que en repetidas ocasiones había elevado su queja, pero que la respuesta no llegaba. “Ahora lo han tapado, pero apenas con algo de brea. Obviamente, ese no es el trabajo que se requiere. Además, como reconoció la misma alcaldesa la semana anterior, el asfalto que se usa es pésimo. Que si porque el Gobierno obliga al Municipio a comprarlo, o porque este no reclama, en fin, no lo sé. El punto es que es pésimo y que de aquí a unos días, fijo, el asfalto se desvanece y otra vez, al hueco todos”, señaló.

El Municipio ejecutó los trabajos este 2 de mayo y los continuará en esta semana. Cortesía del Municipio

Un motociclista, la víctima mortal de los cráteres en Guayaquil Leer más

Según el comunicado emitido por el Cabildo, los trabajos consisten en la remoción y limpieza de las áreas afectadas, para posteriormente realizar el tendido y compactación del material asfáltico. Estos trabajos se realizarán en un área aproximada de 100 metros cuadrados. La ciudadanía solo espera que aguanten el tiempo suficiente, “al menos el invierno”, señaló Tania Vives, de Bosques de la Costa.