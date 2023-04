Los concejales electos trazan plan para dejar de ser la ciudad del bache

Calle Esmeraldas. En este punto los agujeros son enormes y no solo en este invierno, están ahí incluso al poco tiempo de hacer trabajos de bacheo.

El pasado lunes EXPRESO publicó una radiografía de los huecos que asoman en las calles de Guayaquil. Y tras ese reportaje, cuyas escenas son similares a las de un campo minado, lo que ha dado cabida al hartazgo colectivo, los guayaquileños (a través de este Diario) quisieron saber cuál es la propuesta que el Concejo Cantonal electo tiene en relación al tema.

En Samanes 1 esperan una decisión final por sus puertas Leer más

“Me gustaría saber si, a diferencia de los últimos cuatro años, no reinará el silencio y si saldrán las propuestas desde la mesa para cuestionar y fiscalizar las obras que se hacen. En lo personal, me gustaría saber si los ediles velarán para que se haga un mejor trabajo y si exigirán que se coloque un mejor asfalto sobre las arterias. A mi juicio, ese es el gran problema que atravesamos. Si no hay un cambio real, integral, serán entonces cuatro años más de dar brincos sobre las ruedas”, dijo Laura Astudillo, habitante de la ciudadela Kennedy Norte.

Bajo esta solicitud, EXPRESO buscó a los 15 ediles recién electos, que se posesionarán el próximo 14 de mayo, para saber qué plantearán y qué respuestas exigirán para que los huecos no sean más la bienvenida a Guayaquil, a sus barrios y zonas turísticas o públicas; pero apenas tres respondieron los cuestionamientos.

La comunidad. Pide a los concejales electos priorizar este problema, aseguran que no son solo un daño a los bienes, sino a la imagen y al turismo de Guayaquil.



Tras decenas de reclamos, un tramo del puente de la Unidad Nacional es reparado Leer más

Del lado de los representantes del movimiento Revolución Ciudadana (RC), el concejal Raúl Chávez solamente dijo que por un tema de responsabilidad, se referirán a todos estos temas cuando asuman sus funciones. No obstante, Arturo Escala y Terry Álvarez, del mismo movimiento, sí dieron a conocer sus posturas, aunque de forma breve.

“Aún no tenemos la información veraz y técnica del problema. A pesar de esto, a partir de nuestra posesión tomaremos cartas en el asunto concreto, y encontraremos una solución a beneficio de la ciudadanía. Le ruego que me entienda que hay que tener primero una radiografía total del problema, para así aplicar las soluciones”, precisó Escala frente al cuestionamiento.

Aún no tenemos la información veraz y técnica del problema. A pesar de esto, a partir de nuestra posesión tomaremos cartas en el asunto y encontraremos una solución.

Arturo Escala,

concejal electo por la Revolución Ciudadana

Terry Álvarez, edil reelecto que reconoció sufrir en carne propio los efectos causados por los baches, que incluso han causado ya serios accidentes que han terminado en muertes (ver nota adjunta), por su parte exhortó a los contratistas y a los funcionarios que tienen que ver con las obras de bacheo, a ser rigurosos a la hora de utilizar materiales para estos trabajos.

“Los funcionarios deben y deberán ser rigurosos a la hora de calificar la utilización de estos materiales. Esto, sin dar por descontado que de seguro en la administración que está próxima a iniciar su periodo para el que fuimos elegidos, se harán las respectivas auditorías. Este rubro no estará al margen de la investigación”, explicó, al hacer énfasis también en que los daños que se observan en la ciudad son más complejos porque el peor enemigo del asfalto es el agua, “peor aún si los materiales utilizados no soportan el intenso tránsito vehicular”.

En la administración que está por iniciar, vamos a impulsar todos los reclamos ciudadanos por estas molestias que causan estos verdaderos cráteres que se han formado en las calles.

Terry Álvarez,

concejal electo por la Revolución Ciudadana



La obra a medio terminar que genera quejas en Urdesa Leer más

Del Partido Social Cristiano, solo respondió Jorge Acaiturri, uno de los seis concejales electos de esa tienda política. Sobre la interrogante de la comunidad, indicó que con base en los estudios pertinentes, es necesario revisar si se cumple con la calidad del asfalto y examinar si hay otras opciones en materia de calidad. “También creo que dado el proceso invernal, hay que analizar la utilización de materiales permeables que permitan que el agua se filtre hacia el subsuelo y así disminuir el riesgo de inundaciones. En fin, se debe hacer una correcta planificación con un cronograma de obras estipulado, bien sociabilizado y con el seguimiento pertinente”, detalló.

Urdesa. En la calle Quinta, en apenas 5 metros hay 4 baches enormes. 5. Samanes 7. El panorama no cambia desde hace un año. Christian Vásconez

En el cronograma, a decir de Acaiturri, deberán constar las obras de bacheo que son de administración directa y las que son de contratación externa.

Se debe hacer una planificación con un cronograma de obras estipulado y con el seguimiento pertinente. Allí deben constar las obras de bacheo que son de administración directa y de contratación externa.

Jorge Acaiturri,

concejal electo por el Partido Social Cristiano

Entre el resto de concejales reinó el silencio. Y este sigilo a la ciudadanía le genera desde ya algo de desconfianza.

La calle de los camiones agobia a los vecinos de La Pradera Leer más

“Comprendo que necesitarán primero llegar a sus cargos y conocer sobre la situación. No obstante, el caso de los hoyos es público y eterno. Ellos, los concejales, sufren tanto como nosotros. Es como verlos intentando desde ya esquivar esos enormes cráteres que, cuando llueve, se convierten en una trampa en la que sí o sí te caes. Me hubiese gustado que hablen todos, que digan que desde ya están analizando los contratos, que tienen mapeadas las zonas más críticas. Por suerte, algunos ya hablaron de sus intenciones. Espero que el silencio del resto se daba nada más a que quieren conocer qué está pasando dentro del Cabildo”, expresó Josué Domínguez, quien habita a una cuadra de la calle Esmeraldas, una de las más afectadas, donde los huecos aparecen cada 50 centímetros o, con ‘suerte’, cada dos metros.

A Daniela Ulloa, conductora de un expreso escolar, le urge saber qué rutas van a ser pavimentadas. Pone como ejemplo las calles de La Pradera, agujereadas desde hace al menos cinco años; y las aledañas a las zanjas de Las Orquídeas y Mucho Lote 1, donde hay tales huecos que, tras un mal movimiento, “parecería que sales volando directo hacia el agua”.

Varias zonas de Guayaquil están llenas de baches CHRISTIAN VASCONEZ

“Que los guayaquileños se estén haciendo desde ya escuchar es bueno. Ahora solo resta que el Concejo Municipal nos escuche. Este problema debe ser resuelto. No podemos más ser la ciudad minada. Con bombas que nadie ve, pero revientan nuestros vecindarios”, se quejó.