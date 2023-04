Durante su enlace radial de los miércoles, el mismo que realiza luego de varias semanas, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se refirió a algunos problemas que afectan al guayaquileño; y por los que, como ha venido publicando EXPRESO, han reclamado de forma constante.

Los baches, el dolor de cabeza de muchos y la razón por las que se han generado gastos e incluso accidentes que han terminado en muertes, como las ya registradas, fue uno de los primeros puntos que abordó; y en los que reconoció que la calidad del asfalto que utiliza la Municipalidad es malo.

"Nosotros estamos obligados, como Municipio, a comprarle el asfalto a una sola entidad del Gobierno, pero debo decir que la calidad del asfalto es mala, es pésima. Por más que tapemos, al otro día, con una nueva lluvia o las mareas altas, simplemente se va. Así no se puede trabajar. Más aún ahora que el invierno que estamos viviendo es el peor de los últimos años", indicó Viteri; que precisó que si bien ahora los trabajos de bacheo están suspendidas por el invierno, ha dejado ya contratado los trabajos en 1.390 calles con la empresa contratista que deberá ejecutar durante la administración del alcalde entrante, Aquiles Álvarez.

"Ya está todo contratado, él no deberá hacer ningún proceso. Nada en el Sercop, nada. Todo queda ya listo. Los trabajos serán en la Alborada, el norte en sí, la parroquia Febres Cordero... Y además le quedarán listas 71 obras a las que él solo deberá cortar la cinta cuando entre", señaló.

Hecho. Algunos agujeros son llenados con piedras para evitar daños peores al caer en ellos. Christian Vinueza

Durante su presentación, Viteri se volvió a referir a los 46 millones de dólares que, dijo, no le ha pagado el Gobierno por concepto de IVA en dos años. "Guayaquil es un rehén político. Ese dinero debería estar en las arcas del Municipio y no lo están. Los fondos del IVA, que lo ganamos en derecho, en práctica no se han depositado. Eso retrasa el pago de contratistas, aunque no se detienen los trabajos; pero en efecto retrasa los pagos. A esto que suma el hecho de que el Presidente ha dicho que lo que nos corresponde en mayo ya no nos lo dará, que no nos dará un solo dólar, sino que se lo dará al alcalde entrante", indicó.

Sobre lo anunciado, la ciudadanía reaccionó, sobre todo en lo que respecta a los baches, y cuestionó por qué se debe comprar sí a sí a una empresa que, a decir de Viteri, tiene un material pésimo. "¿Por qué no comprarle a otro? ¿Por qué no reclamarle al Estado? ¿Qué dice el Presidente de esto? ¿Esa es la reacción por las que las calles de toda la ciudad están mal?", cuestionó Paola Cajamarca, residente de Sauces 4.

Para Alberto Rendón, habitante de Los Ceibos, de ser así, entonces el Gobierno debe actuar con inmediatez. "Si el material se desvanece como arena, que es lo que vemos, y eso se da porque la empresa que da el asfalto es el peor, ¿por qué seguir con ellos entonces? Eso es gravísimo. Hay que cambiarla y ya", sentenció.