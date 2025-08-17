Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores: La dictadura cubana

Los cubanos debemos ser mansos como la paloma y astutos como la serpiente

La dictadura cubana siempre justifica su miseria culpabilizando a otros de sus fracasos; pero este timo falaz ha sido descubierto por las investigaciones de la prensa independiente.

Recientemente el Miami Herald reveló los 18 mil millones de dólares, depositados secretamente en bancos por Gaesa (conglomerado militar del Grupo de Administración Empresarial), parte intrínseca del régimen del partido comunista; y años atrás la revista Forbes clasificó como uno de los grandes millonarios en el mundo a Fidel Castro. Los cubanos debemos ser mansos como la paloma y astutos como la serpiente, y literalmente apartarnos de la fidelidad a las tinieblas castristas.

Óscar Biscet

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial: Ya no hay excusas

  2. Gaitán Villavicencio: Oligarquización del poder

  3. Jaime Izurieta: El poder de las ideas

  4. Fausto Ortiz: El efectivo y las ventas

  5. Martin Pallares: Noboa es Correa

LO MÁS VISTO

  1. Las 10 universidades más destacadas de Ecuador en 2025, según SCImago

  2. Nuevo reglamento educativo en Ecuador: ¿Qué cambia sobre los uniformes escolares?

  3. Quito camina sin rumbo mientras el poder se debilita

  4. Ecuador ofrece 10 mil becas en Inteligencia Artificial: inscríbete aquí

  5. Fuerte sismo en Ecuador hoy, 16 de agosto de 2025: se sintió en Quito y otras zonas

Te recomendamos