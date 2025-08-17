Cartas de lectores: La dictadura cubana

La dictadura cubana siempre justifica su miseria culpabilizando a otros de sus fracasos; pero este timo falaz ha sido descubierto por las investigaciones de la prensa independiente.

Recientemente el Miami Herald reveló los 18 mil millones de dólares, depositados secretamente en bancos por Gaesa (conglomerado militar del Grupo de Administración Empresarial), parte intrínseca del régimen del partido comunista; y años atrás la revista Forbes clasificó como uno de los grandes millonarios en el mundo a Fidel Castro. Los cubanos debemos ser mansos como la paloma y astutos como la serpiente, y literalmente apartarnos de la fidelidad a las tinieblas castristas.

Óscar Biscet