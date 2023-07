La impostergable necesidad de trazar la ciudad hacia arriba

Los arquitectos y urbanistas han lanzado la alerta de que Guayaquil no puede seguir creciendo de forma horizontal, sino que como pasa en las grandes ciudades del mundo, debe apostarle al crecimiento vertical para optimizar los espacios urbanos, ordenar la ciudad, reducir la contaminación y ahorrar incluso dinero si la ubicación de la vivienda es estratégica.

Hace un mes, el máster en planificación urbana y regional Carlos Jiménez puso sobre la mesa esta necesidad al hacer hincapié en que uno de los problemas de Guayaquil (y que lo repite La Puntilla, en Samborondón) recae en que, pese a que cuenta con áreas para urbanizar, continúa haciéndolo en zonas alejadas a las centralidades y siempre de forma horizontal.

Para explicar esa realidad, detalló que basta con hacer un paneo de la ciudad para confirmar que “hay cientos de miles de hectáreas casi consolidadas entre los varios municipios, que no tienen nada encima y que pueden apuntarle a ese tipo de construcción”.

Que nada tiene que ver aquella falsa idea que existe -dijo- de que en Guayaquil no se puede construir en altura por el cono de aproximación del aeropuerto, puesto que eso no es real: la densidad es baja. A su juicio, si la tendencia de levantar edificaciones altas no despega, es porque los ecuatorianos y los latinos en sí no están dispuestos a vivir en comunidad.

“Nos gusta el ruido, tener dinero para comprar el carro del año, pero no para pagar las alícuotas que permitan mantener un ascensor; eso ha hecho que se deteriore la vida en altura”, sentenció, al coincidir con la arquitecta y CEO de Hexa Espacios, Angélica Peralta, quien a fin de romper con esa costumbre, ve indispensable que las autoridades trabajen en proyectos que cambien ese concepto.

A juicio de los especialistas, vivir en condominio favorece incluso la vida en comunidad. ARCHIVO

“Para poner en práctica esa tendencia, que solucionará una serie de falencias y que no se da por un tema sobre todo cultural, hay que crear políticas públicas que otorguen, por citar un beneficio, incentivos a los constructores y ciudadanos que opten por levantar y vivir en condominios”, detalla.

A juicio de Peralta, una de las ganadoras del concurso de ideas que lanzó EXPRESO en 2022 para revitalizar precisamente el centro de la ciudad -una zona en la que, a decir de todos los especialistas consultados, urge la vida en altura, ya sea a través de los edificios ya levantados o que se pueden edificar (ver nota adjunta)-; es vital que el futuro de la ciudad mire hacia los cielos porque incluso al residir en condominios, habrá posibilidad de vivir en comunidad.

“Hoy no sabemos quiénes son nuestros vecinos, no tenemos un rostro cercano. La edificación en altura podrá funcionar siempre que esté bien diseñada y tenga en cuenta, por ejemplo, que los materiales sean confortables con los factores climáticos, que tenga fachadas con mecanismos que protejan del sol, y ventanas bien diseñadas que permitan que la brisa ingrese, sin importar el piso en el que uno viva”, relata.

Es necesito tener construcciones verticales, pero previo a edificarlas hay que hacer estudios, todos los necesarios, incluidos de densidad, para evitar luego que una zona se satura. Con planificación es posible.

Natalie Wong

decana de la UEES

Avenida. La Narcisa de Jesús es otra zona apta para edificar a lo alto, por la cobertura de servicios, plazas y residencias que ahora tiene.l Alex Lima

La decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UEES, Natalie Wong, si bien reconoce que por la topografía y ubicación de Guayaquil es posible aún crecer de manera horizontal, admite no es lo más conveniente; puesto que no es tan sostenible como hacerlo hacia arriba; que además promueve el uso de suelos mixtos. “Cuando hay edificios podemos, además de residencias, tener farmacias, consultorios, minimarkets..., en fin, una serie de servicios que evita que el ciudadano se movilice a grandes distancias, y por lo tanto dé cabida al tráfico”, argumenta.

Wong pone como ejemplo el desarrollo que se ha dado en Puerto Santa Ana, en pequeños nichos de la avenida Leopoldo Carrera, que colinda con Los Ceibos; y en la Guillermo Cubillo, con la Vista Towers, cerca de la Alborada.

En Guayaquil no se ha aplicado la tendencia más por un tema cultural, por no estar acostumbrados a vivir en edificios y a convivir de cerca con el otro. Pero nos podemos educar para esto, es necesario.



Angélica Peralta

CEO de hexa espacios

Que en algunos de estos sectores hubo resistencia inicial por las construcciones, lo reconoce, pero asegura que es un comportamiento habitual que suele darse por la falta de costumbre a la tendencia. “La vida te cambia, sí, y eso cuesta, pero es un cambio necesario. Debe haber ya un crecimiento vertical y hay zonas para hacerlo en la Francisco de Orellana, en la Kennedy y en el centro”, piensa, al hacer énfasis en que el norte en sí es la zona donde es posible apostarle al crecimiento vertical, siempre que antes se hagan los estudios que midan la densidad vehicular del sector, un punto que no siempre ha sido tomado en cuenta, como lo corrobora el resto.

Guayaquil. En las calles del centro no hay donde poner un pie, se queja la ciudadanía de forma permanente. Miguel Canales Leon

Chongón. La zona no es apta para edificar en lo alto aún porque no hay suficientes servicios, por lo que la inversión sería millonaria.



Roberto Enríquez, arquitecto, se centra en este punto y cita lo que pasa en Puerto Santa Ana. “El sitio es hermoso, pero sería ideal si hubiese tomado en cuenta tener más sitios de parqueo. Ahora ha improvisado en algunos puntos y la situación ha mejorado. Sin embargo, hubo quejas al inicio y eso no era bueno ni para el residente ni para el visitante...”, argumenta.

Para el catedrático y arquitecto Felipe Espinoza, las zonas atractivas para levantar edificaciones giran en torno a los centroides que, advierte, desde la administración municipal de León Febres Cordero quedaron marcadas.

“Recuerdo que contrató expertos locales y extranjeros que en ese entonces le dijeron ya que Guayaquil debería tener varios centros. Así planificó los centros comerciales de la Alborada, la Kennedy, la 25 de Julio, Los Ceibos, del Parque California, y alrededor de ellos empezó a haber vida comercial y, por ende, las necesidades empezaron a ser cubiertas. El problema vino cuando, después, dejaron crecer sin límites a los centroides, no hubo planificación y las casas siguieron siendo de uno o dos pisos. No hubo condominios, nada, cuando era posible”, resalta.

La densidad de la ciudad es de 100 habitantes por hectárea, es carísima en temas de infraestructura. Es vital recoger la ciudad casa adentro. En vez de expandirse, hay que contraerla. Pero hay que hacerlo ya.



Felipe Espinoza

arquitecto

Para Espinoza, que ubica a la avenida Narcisa de Jesús como otro punto en desarrollo para levantar edificios, siempre que se diseñen vías paralelas internas; si bien la idea que tiene el Cabildo para dividir a la urbe en distritos no es errada; sería mejor aprovechar esos centroides ya fijados para, en torno a ello, levantar estructuras en altura, hacer planes de circulación y distribuir como se requiere al área, al tráfico y peatón.

Así permanece la avenida Francisco de Orellana, a diario. Álex Lima

El director municipal de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial, Luis Alfonso Saltos, asegura que en efecto así se lo hará si los estudios que están haciendo para actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial así lo determina.

“Necesitamos datos, el justificativo y sustento técnico que nos confirme qué es viable y dónde. Que si está contemplada la construcción en altura, lo está, pero no es un proceso que se da de la noche a la mañana y que dependerá de la densificación, de las vocaciones del uso de suelo, el equipamiento de infraestructura que exista, los nodos de conexión vial... Si estamos haciendo todo esto es porque todos los pasos que demos, lo haremos con datos. No queremos tener proyectos que a la larga no tengan los efectos deseados, que es lo que ha pasado...”, reconoció.

Desde el Cabildo está previsto adoptar la tendencia, pero para saber dónde conviene o deben estar los edificios, estamos haciendo precisamente los estudios de reordenamiento para no errar luego en los proyectos.

Luis Alfonso Saltos

director de la dupot

La ciudadanía pide dar vida al centro, hoy desolado. CARLOS KLINGER

El centro, el caso especial para transformar

El Municipio dice que analizará las ideas del concurso de EXPRESO

Para los especialistas consultados, el corazón de Guayaquil es la zona donde se podría desarrollar ya la tendencia. ¿De qué manera? Dándole vida a las edificaciones que sirven hoy de bodegas o construyendo sobre áreas en estado de abandono.

Para la arquitecta Angélica Peralta, quien hizo público un proyecto de recuperación el año pasado para el concurso de EXPRESO, el centro “es ideal para que la gente viva en condominios; pero para ello necesita que la gente se apropie de su espacio, a través de parque, supermercados y proyectos la calle Panamá, pero que funcionen en horarios prolongados”.

Hay manzanas que no están activas, reconoce el urbanista Felipe Espinoza, en las que se pueden levantar edificaciones. “Se puede abrigar una política de vivienda con el Ministerio de Vivienda, alianzas públicas privadas o la empresa privada misma. El centro puede ser el boom de esta tendencia”, reconoce; al hablar también del tramo que va de la Ayacucho a la calle Cuenca que, a su juicio, es otro punto conveniente para las construcciones en altura, por el equipamiento que lo rodea.

La ciudadanía anhela un centro con más espacio para caminar, con aceras anchas y soportales llenos de vida comercial y entretenimiento. CHRISTIAN VASCONEZ

Desde el Cabildo, el director de la Dupot, Luis Alfonso Saltos, dice estar consciente de la realidad y por eso, advierte, que en la reorganización de los distritos, un caso especial será el centro. “Sabemos que las nuevas generaciones podrían habitarlo”, añade al confirmar que las propuestas que salieron del concurso de este Diario las revisarán. “Está contemplado, con algunos hemos hecho ya acercamientos”, señaló.