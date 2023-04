La ciudadanía está indignada. No sale del asombro de ver como ante un incendio menor registrado bajo el paso vehicular de la Pedro Menéndez Gilbert, en Guayaquil, mantiene casi 10 horas después, atascado aún al tráfico.

La queja va no solo porque esta arteria permanece congestionada, sino porque a causa de ello la hilera interminable de vehículos llega hasta La Puntilla, en Samborondón; y a Durán. Son cientos de cientos de autos, entre livianos y pesados que hasta se han dañado tras permanecer horas inmóviles.

Tránsito congestionado se mantiene vía a Samborondón y puente de la Unidad nacional pic.twitter.com/AMzbGhrJe8 — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) April 27, 2023

El congestionamiento generado en la Pedro Menéndez Gilbert se ha extendido hasta Durán. Carlos Klinger

"Llevo tres horas en esta ruta, he perdido el día en este tonto congestionamiento. Siento rabia al confirmar, otra vez, la falta de planificación que existe por parte de las autoridades de Guayaquil, de Samborondón y de Durán. A todos meto en el mismo saco porque me parece increíble que tras este incendio, que es relativamente pequeño comparado con otros de magnitud realmente alarmante, las calles permanezcan en un completo caos. No hay vías alternas, no hay nada. ¿Qué tipo de autoridades son las guían al Gran Guayaquil?", se quejó Danilo Mendoza, habitante de La Puntilla que la tarde de este 27 de abril intentaba llegar hasta Puerto Santa Ana, en Guayaquil.

Tráfico demasiado lento desde #Duran y #Puntilla de #Samborondón esto demuestra la poca preparación de las entidades @ATMGuayaquil y Bomberos de #Guayaquil sumado a la poca practicidad de la infraestructura vial de dicha zona más el aumento de tránsito vehicular — 😏nowhereland🛸 (@capkasit) April 27, 2023

El tráfico de Samborondón hacia Guayaquil sigue siendo un caos. No creo que las autoridades sean tan ineptas y no puedan controlar el tránsito. Esto es el colmo, no hay una sola institución eficaz. Álex Cordero,

​ciudadano

El tránsito continúa cerrado. Son las 15:30 y todo es un infierno. Guayaquil y La Puntilla colapsados a morir. Esto es una burla a la ciudadanía. ¿Y si hay algo peor? Simplemente nos quedamos atascados y que pase lo peor. Que idiotez. Que insensatez y que dolor ver como a nadie, a ningún alcalde le importamos. Juan Olivares,

​habitante de Ciudad Celeste

La madrugada de este jueves 27 de abril la alerta se encendió cuando empezó a salir humo bajo el puente de la avenida Pedro Menéndez Gilbert. Bomberos acudieron al punto para atender esta emergencia, que desde entonces congestionó el tránsito en esta vía.

A las 07:50, como publicó EXPRESO, aún se podía observar humo en el sitio. Emanaba de un conducto de la estructura, ubicado en medio y que divide los carriles hacia el norte y al sur. La humareda, que se observó hasta cerca de las 10:30, también salía desde el costado del puente da hacia la avenida Plaza Dañín. En el lugar, la calzada se vio afectada. Y el daño, según informaron de forma preliminar las autoridades se dio tras quemar cables bajo la estructura, la misma que aumentó al prender la basura que en el espacio también había.

En la mañana, personal del Cuerpo de Bomberos llegó al sitio para actuar ante la emergencia. Christian Vinueza

Así el tráfico vehicular para los que salen de Samborondón y van a Guayaquil o Durán. Tomar vías alternas puente de Sambo-Sauces o vía la Aurora. #Guayaquil pic.twitter.com/J6LS2jhObq — Christian Orellana A (@chrisorellanatv) April 27, 2023

Para Gia Escobar y Nathalia Muñoz, ambas guayaquileñas, urge que las autoridades entrantes se reúnan para dar cabida a un plan permita actuar en emergencias de este tipo. "No acepto que sigamos siendo retrógradas. No acepto que nadie mueva un dedo. No tolero que tengamos alcaldes de oficina. Ni Cynthia Viteri (Guayaquil), ni Juan José Yúnez (Samborondón), ni Dalton Narváez (Durán) han hecho algo para actuar en situaciones de riesgo. No es la primera vez que tras un siniestro o emergencia en la Pedro Menéndez Gilbert, el escenario se vuelve así de invivible", señaló Escobar.