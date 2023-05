Fue una tarde similar a la del 15 de mayo anterior, cuando el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, lideró la sesión del Concejo Cantonal en la que fueron elegidas las autoridades. La tarde del pasado 18 de mayo, la dinámica fue la misma. Se desarrolló entre bromas y carcajadas, aunque la cita fue más corta, de apenas 20 minutos. Hubo una orden del día con tres puntos principales a tratar, siendo uno de ellos el enfocado en dar respuesta a la deuda pendiente que el Puerto Principal históricamente ha tenido con sus ciudadanos: el de reordenarlo urbanísticamente.

La sesión empezó 10 minutos después de lo previsto y, a medida que cada uno de los 15 ediles ocupó su espacio, se escucharon aplausos y hasta barras. “¿Es hoy el cumpleaños de alguien? ¿Por qué todos aplauden?”, se oyó decir entre los presentes, quienes al oír sobre la idea de que todos los barrios porteños, sin excepción, cuenten con todos los servicios necesarios para subsistir y evitar, a la par, los extensos desplazamientos causantes también de los atascos vehiculares, permanecieron en silencio, para solo al final mover la cabeza en señal de aprobación.

La cabeza de la Dirección de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial (Dupot), Luis Alfonso Saltos, académico y máster en Planificación Urbana, tomó la palabra en esta primera sesión ordinaria para hablar de la necesidad del reordenamiento territorial del cantón.

Luis Saltos es el nuevo titular de la Dirección de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial. Revela que ya solicitó información y adelanta que definirá una sola ordenanza para el caso de las vallas, además, apunta a restituir el tema del espacio público.



Que urge dividir a Guayaquil en 19 distritos, siendo un caso especial el centro, para solo así saber con qué equipamiento cuenta cada sector y qué le hace falta, y saber también cuales son las prioridades de los residentes, para volver a cada territorio una ‘ciudad de los 15 minutos’, que es la tendencia urbanística que se aplica en las metrópolis desarrolladas del mundo para volverlas más amigables y habitables, explicó Saltos con una serie de diapositivas que serán luego analizadas por los concejales.

“La crisis sanitaria nos ha demostrado que es vital privilegiar la proximidad”. Gracias a Diana Sotomayor del Diario @Expresoec #Ecuador por la entrevista sobre mis trabajos sobre la ciudad de proximidades.#VilleDuQuartDHeure https://t.co/ISNMpZsk3P — Carlos Moreno | IAE-Paris Sorbonne (@CarlosMorenoFr) June 2, 2020

Hecho. Actualmente Guayaquil cuenta con 15 parroquias urbanas, con base en una ordenanza que data de 1956 y tuvo una reforma en 2009.

La meta es, en un futuro cercano, dar luz verde a ese plan maestro que en la administración pasada no se finalizó. Lo de ahora fue un abrebocas.

“La división territorial de Guayaquil se fijó en 1956 y su última reforma en cuanto a parroquias fue en 2009, cuando Pascuales pasó de ser un territorio rural a urbano (...). Ahora hay que actualizarlo. Tenemos una base de información que hizo la administración anterior y evidencia qué porcentaje hay en servicios de educación, cultura, salud, ocio, seguridad... Estos datos son el inicio de la planificación. Lo ideal será que cada distrito tenga una población base de 150.000 personas, para generar un equilibrio territorial que nos permita cubrir las necesidades de la población y hacer una distribución equitativa de obras y recursos”, precisó Saltos, al hacer énfasis en que lo explicado es parte de una primera socialización y análisis.

Durante la intervención de Saltos, los concejales observaron los datos presentados sobre la historia de la reorganización de Guayaquil. Cortesía del Municipio de Guayaquil

Es algo que a decir de los concejales es bien recibido porque evidencia que es una prioridad la planificación, un factor inexistente en las administraciones pasadas, como ha denunciado la ciudadanía.

Para July Álvarez y Terry Álvarez, del movimiento Revolución Ciudadana, que en esta primera sesión se haya puesto ya el tema sobre la mesa refleja el compromiso de que quieren acabar con el “caos”.

“Guayaquil es un caos y tiene que reordenarse para revertir esos escenarios que influyen en nuestra imagen como sociedad. Durante la campaña anunciamos que trabajaríamos en este tema y hemos empezado. Este no es un asunto que se lo abordó hoy y mañana ya no. Este tema, al igual que la seguridad, será parte del Concejo hasta que junto con la sociedad armemos el plan que hace falta y las ordenanzas que se requieran”, sentenció July Álvarez.

Los 5 ediles del Municipio de Guayaquil participaron de esta primera sesión ordinario. Cortesía del Municipio de Guayaquil

Mayra Montaño, del Partido Social Cristiano, estuvo de acuerdo en el hecho de empezar a ejecutar los proyectos que durante la administración anterior, en la que fue también edil, no se pudieron desarrollar “por la pandemia”.

“Estamos trabajando por la ciudad, aquí no estamos para pelearnos con nadie. El Concejo está trabajando por un mismo fin, que es como esperamos seguir laborando. Hoy hay unos problemas más fuertes fuera de la puerta del Municipio, hay unos tsunamis provocados por las muertes violentas y extorsiones. No queremos ser una traba. Por eso hemos decidido socializar todo y darle solución a lo que a Guayaquil le urge”, argumentó la concejal, que hizo énfasis en que si hasta antes del cambio de mando los concejales (que en su mayoría antes guardaron silencio frente a las preocupaciones de la comunidad) no abordaron temáticas urgentes como esta, fue por la crisis sanitaria que atravesó el país.

Instante. Blanca López, vicealcaldesa de Guayaquil, fue una de las ediles que se fotografiaron con los presentes. En la sesión hubo aplausos, barras y selfis. CHRISTIAN VASCONEZ

“Aún estamos saliendo de la pandemia, que fue la que nos mantuvo entretenidos, por llamarlo de alguna manera, para ayudar a la gente y ayudarla a mantenerse con vida. De qué servían los proyectos si la salud estaba en peligro, si no había cómo reactivarse. Ahora, ese mal ha pasado. Es el momento de seguir adelante. Solo pedimos a la gente que nos tenga paciencia”, añadió.

Durante el encuentro, en el que se conformaron las comisiones legislativas, el alcalde habló solo lo necesario. Se limitó a escuchar y a anticipar que, como ha venido anunciando, las decisiones que se tomen desde la Municipalidad serán socializadas y decididas de la mano de la academia, los gremios y la ciudadanía.

Comisiones, conformadas

Otro punto que trató el Concejo Municipal fue la conformación de las nuevas comisiones legislativas. La distribución contó con el respaldo unánime de los 15 concejales. Entre ellas constan la de Planificación y Presupuesto, que estará integrada por Raúl Chávez, Blanca López, Emily Vera y Terry Álvarez; la de Acción Social, por Blanca López, Emily Vera y Jorge Acaiturri; la de Educación y Cultura, por Blanca López, Emily Vera y Jorge Rodríguez; entre otras tantas.