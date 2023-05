Funcionarios madrugadores, carcajadas y abucheos en plena sesión del Concejo Cantonal, lanzamiento de promesas y hasta fuegos artificiales en la Plaza de la Administración, formaron parte de las escenas que marcaron la jornada del lunes 15 de mayo, cuando entró en funciones la nueva administración de Guayaquil, con Aquiles Álvarez a la cabeza.

Y también hubo elecciones de autoridades, como el caso de la vicealcaldesa. Esto se llevó a cabo en el primer encuentro del cuerpo edilicio, que ahora ya no es de mayoría del Partido Social Cristiano (PSC), sino de la Revolución Ciudadana. Ahí, en el Salón de la Ciudad, el cargo recayó en Blanca López, pero llamó la atención que ninguno de los socialcristianos votaron a favor; todos se abstuvieron.

Pero previamente, Jorge Acaiturri, figura representativa en la administración de Cynthia Viteri, pues fue gerente de la Empresa Pública DASE, se acercó al micrófono para soltar el argumento de su bando: “El bloque del Partido Social Cristiano cree que, al ser ustedes quienes el pueblo confió para tener la mayoría en este Concejo, deben ser ustedes quienes escojan al vicealcalde”, dijo.

Aunque ninguno de sus compañeros lo interrumpió u opinó de forma contraria, algunas personas que se encontraban en el iluminado salón adornado con óleos, se desinflaron tras esa postura. Y fue entonces que intervino Álvarez para calmar los ánimos: “No, no... Son posturas y tenemos que respetarnos; no empecemos con las burlas porque no le hace bien a Guayaquil”, pidió a la ciudadanía que después devolvió unos aplausos.

En medio del jolgorio, López agradeció a los 9 ediles que la eligieron. Dijo que este nuevo Concejo representa la diversidad de Guayaquil, a las mujeres, a los trabajadores, a los jóvenes, emprendedores, artesanos, pescadores, estudiantes... Y, como si fuera un pequeño guiño, se refirió a los otros concejales: “En este nuevo concejo municipal no debe haber espacio para el odio; sí para debatir ideas. Debates que fortalecen la democracia”, precisó la joven.

Fueron más de 10 puntos del orden día, y en lo que sí estuvieron de acuerdo todos fue cuando quedó electo como secretario el abogado Felipe Cabezas-Klaere. Sin embargo, se registró una cierta desarmonía en el bloque del PSC, que fue protagonizada por la edil Soledad Diab.

Todo fue en el punto 10, apartado que abordó la designación que se conformaría en la Empresa Pública Municipal de Turismo. Fue entonces que pidió la palabra el concejal Manuel Romero, que elevó a moción el nombre de Raúl Chávez, para que integre el directorio de la citada institución. “Raúl es el más pedido”, reaccionó Álvarez.

Arribo. Aquiles Alvarez aterrizó temprano, a las 06:30 de ayer, al Municipio. Saludó a trabajadores y personal de la Policía Metropolitana. Alex Lima

Acaiturri insistió en que su bloque se abstendría a votar, aunque no pensó lo mismo Diab. Ella pidió la palabra y se alejó del criterio de sus compañeros y votó por su amigo. Egis Caicedo también se unió a ella y luego Mayra Montaño. “Si los otros se están retractando, le doy mi voto”, respondió la edil reelecta al agregar que Chávez “le cae bien”.

Los que se quedaron con la abstención finalmente fueron Acaiturri, electo, y los reelectos Jorge Rodríguez y Úrsula Strenge.

Así pasaron los puntos y afuera del Municipio se encontraban simpatizantes del nuevo alcalde, quienes encendieron fuegos artificiales y se tomaron selfies con algunos de los concejales.

No obstante, Aquiles Álvarez arribó al Cabildo muy temprano. Fue a las 06:30 que llegó con una mochila negra y zapatos deportivos del mismo color. ¿Cuáles fueron sus primeras acciones tras sentarse en el Sillón de Olmedo? El también empresario contestó que lo primero será “ordenar” en lo administrativo y conocer en qué condiciones se encuentra la situación financiera del Cabildo, un tema que generó más de una reacción por parte de la Alcaldía saliente y la suya.

“El Municipio tiene un presupuesto; vamos a reorganizar el presupuesto municipal, vamos a organizar los números; no hay que asustarse simplemente estamos comunicando. Como no hubo transición (vamos) a levantar información”, acotó el funcionario, al recordar que iba a notificar especialmente a quienes encabezan las direcciones que no van a seguir, sumar a los nuevos, y organizar.

Prometió atender muchas prioridades, como soluciones en el tema de movilidad y en lo económico.

La nueva Alcaldía inició.