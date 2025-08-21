UEES lanza curso intensivo de Derecho Mercantil con expertos de alto nivel

Las inscripciones están abiertas para el curso que se realizará en modalidad presencial

El curso está diseñado para proporcionar a los asistentes un entendimiento profundo del marco jurídico mercantil

La Universidad Espíritu Santo (UEES) anunció el inicio de su nuevo curso de Derecho Mercantil, dirigido a profesionales, estudiantes y emprendedores que buscan actualizarse sobre las últimas tendencias en normativas comerciales y su aplicación práctica en el entorno empresarial actual.

RELACIONADAS Ecuador busca concretar más de 2 millones de dólares en negocios en Chokao 2025

El programa se desarrollará los días 25, 26 y 27 de agosto de 2025, en modalidad presencial, con un horario de 18:00 a 22:00. El costo total es de $160, que incluye inscripción y materiales.

Un curso para enfrentar los desafíos del comercio global

El curso está diseñado para proporcionar a los asistentes un entendimiento profundo del marco jurídico mercantil, así como de las herramientas más actuales para gestionar operaciones comerciales, contratos, fideicomisos y acuerdos internacionales. Además, abordará tendencias emergentes como el uso de bitcoins en el financiamiento internacional y las implicaciones del compliance en sectores estratégicos.

Temas clave que abordará el programa

El contenido está dividido en tres módulos:

Módulo 1: Fideicomisos, mercado bursátil y comercio internacional.

Módulo 2: Franquicias, licencias, compliance y nuevos tipos de contratación.

Módulo 3: Creación y manejo de directorios, financiamiento con bitcoins y procesos administrativos en sectores gremiales.

RELACIONADAS La UEES inaugura su Oficina de representación en Quito

Expertos instructores

El curso contará con un destacado panel de especialistas, entre ellos:

Francisco Nugué Varas, experto en fideicomisos y CEO de Generatrust.

José Antonio Aguilar Cabezas, director de la Bolsa de Valores de Guayaquil.

María Gabriela Uquillas Iturralde, especialista en comercio internacional.

Gabriela Guzmán, experta en bitcoins y financiamiento internacional.

Andrés Merchán Ramos, especialista en propiedad intelectual y derecho de autor.

Inscripciones y requisitos

Los interesados deben enviar copia de su cédula y comprobante de pago al correo dec.asesor4@uees.edu.ec para oficializar su inscripción. Para recibir el certificado, es necesario asistir al menos al 80% de las clases.

Para más información, la UEES habilitó el contacto 096 303 0540 y la web oficial: educacioncontinua.uees.edu.ec

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!