Multas VIPA en Guayaquil: ¿serán anuladas? Esto dice la ATM

La ATM anunció un proceso de revisión integral de las infracciones registradas en VIPA, tras su suspensión

Multas de la app VIPA en Guayaquil: ATM revisará y validará los procesos.

La aplicación VIPA, usada en Guayaquil para reportar infracciones de tránsito, fue suspendida este jueves 21 de agosto por disposición del alcalde Aquiles Álvarez. La decisión generó incertidumbre entre los conductores sobre qué ocurrirá con las multas emitidas a través de la polémica app.

En un comunicado, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que iniciará un proceso de “análisis y revisión integral” para evaluar los procedimientos asociados a la aplicación y “garantizar los derechos de los ciudadanos”.

Guayaquil: ¿qué pasará con las multas emitidas por VIPA tras su suspensión?

La entidad precisó que los usuarios podrán presentar sus reclamos e impugnaciones de manera digital a través de la página web oficial www.atm.gob.ec

La ATM añadió que, como parte de la medida, realizará la validación de los eventos de presuntas infracciones registrados en la aplicación. El objetivo es evitar inconvenientes derivados de un uso inadecuado de la herramienta.

La suspensión se dio luego de múltiples observaciones de la ciudadanía, quienes cuestionaron el funcionamiento de VIPA.

Aquiles Álvarez suspende la app VIPA

Este jueves 21 de agosto, el alcalde confirmó que la aplicación VIPA, cuestionada por su uso para reportar infracciones de tránsito, será dada de baja definitivamente. El tema también fue abordado en la sesión del Concejo Cantonal.

