Violenta riña en Milán: ecuatoriano mata a su excuñado y es capturado por la policía

En el hecho falleció la víctima. El sospechoso fue atrapado y habría alegado que su reacción fue por defender a su hermana

Una reunión entre ciudadanos ecuatorianos, realizada en el barrio Corvetto de Milán, en el norte de Italia, derivó en un incidente violento durante la madrugada del 17 de agosto de 2025. De acuerdo con el medio MilanoToday, el encuentro se prolongó varias horas y estuvo marcado por el consumo de alcohol, presencia de sustancias ilícitas y conflictos previos entre los asistentes.

El incidente ocurrió en Piazzale Ferrara, en Milán, cuando José Bryan Vera Sigüenza, de 29 años, fue señalado como presunto responsable de una agresión con arma blanca contra su excuñado, Gabriel Jefferson García Jiménez, de 32 años, durante un altercado en la vía pública.

De acuerdo con el Corriere della Sera, la víctima supuestamente mantenía una relación conflictiva con su expareja, hermana del agresor, con quien tenía tres hijos. Aquella noche, en medio de discusiones, García Jiménez habría reclamado permanecer con ella y los menores, lo que, al parecer, derivó en un enfrentamiento cada vez más acalorado.

Desenlace fatal en plena vía pública de Milán

La tensión habría escalado cuando intervino el hermano de la mujer, que, según su versión, trató de “defenderla” frente a lo que consideraba una amenaza. En cuestión de minutos, la disputa se tornó violenta y terminó con el uso de un cuchillo de cocina que segó la vida del hombre.

La víctima recibió varias puñaladas en el torso, quedó tendida en el asfalto y fue auxiliada por servicios de emergencia. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció poco después en el hospital Niguarda, confirmaron fuentes citadas por MilanoToday.

Video del lugar de los hechos y labores policiales



Niños fueron clave en captura de ecuatoriano en Milán, Italia



Tras el ataque, el presunto responsable emprendió la huida. Supuestamente corrió, con manchas de sangre, tratando de perderse entre los edificios de la zona. Sin embargo, su escape duró poco. El Corriere della Sera relató que fueron varios niños quienes dieron la pista clave, pues ellos, al observar la escena, corrieron hacia los carabineros que llegaban y señalaron la dirección en la que el sospechoso había huido.

Gracias a esa colaboración espontánea, los agentes lograron ubicarlo a unos 200 metros del sitio del suceso, en el portal de un edificio, herido en la cabeza y la nuca, y todavía alterado.

Supuesta confesión del agresor del otro ecuatoriano en Milán



Cuando fue reducido por los uniformados, Vera Sigüenza habría confesado: “Soy yo… lo hice por mi hermana”, según el portal Virgilio Notizie. En otra frase espontánea habría dicho: “He hecho una tontería”. Su declaración inicial contrastó con lo que luego habría dicho su hermana ante las autoridades: “Era un problema mío, no debía haberse entrometido”.

Esta es la zona donde ocurrió el ataque en Milán, Italia



Reconstrucción de los hechos



La reconstrucción de los hechos no se basó únicamente en testimonios. Il Giorno detalló que cámaras de seguridad instaladas en la zona permitieron confirmar la ruta de escape del agresor y observar los minutos posteriores a la agresión.

Esas imágenes, junto con la recuperación del cuchillo utilizado en el ataque, habrían consolidado la hipótesis de homicidio voluntario. Los investigadores italianos sostienen que no se trató de un hecho fortuito ni de una simple riña, sino de un acto intencional motivado por una dinámica familiar conflictiva y agravada por el consumo de alcohol y drogas durante la velada.

Antecedentes del ecuatoriano detenido en Milán



El perfil del sospechoso no era ajeno a la justicia. Como informó Virgilio, desde 2014 constaban en su contra antecedentes por delitos como ‘rissa’ (riña), ‘rapina’ (robo con violencia) y ‘ricettazione’ (receptación de bienes robados).

Tras recibir atención médica en el hospital Fatebenefratelli, fue trasladado a la cárcel de San Vittore, donde permanece bajo custodia a la espera de que un juez de instrucción convalide la detención y formule los cargos correspondientes.

La Fiscalía de Milán abrió una investigación formal por homicidio, con la práctica de una autopsia al cuerpo de García Jiménez como parte de las diligencias iniciales.

A esta cárcel fue llevado el ecuatoriano detenido



Comunidad de latinoamericanos afectada



La muerte del ecuatoriano ha provocado reacciones en la comunidad latinoamericana de Milán, donde residen miles de migrantes que han construido su vida en torno a barrios populares como Corvetto.

Aunque el hecho se enmarca en un conflicto intrafamiliar, vecinos entrevistados por MilanoToday lamentaron que este tipo de situaciones empañen la imagen de la colonia ecuatoriana, generalmente conocida por su integración laboral en sectores como la hostelería, la construcción y el servicio doméstico. “Son problemas de familia, pero al final repercute en todos nosotros”, comentó un residente citado por el medio.

