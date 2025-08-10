Posiciones Serie A Ecuador: Así quedó la tabla tras El Nacional vs. Barcelona SC

El Ídolo aprovechó el tropiezo de Independiente del Valle y se afianza como escolta en la LigaPro

En un emocionante encuentro disputado en el Estadio Olímpico Atahualpa, Barcelona SC se impuso 2-1 a El Nacional, logrando una victoria crucial que lo acerca a la cima de la LigaPro 2025. El cuadro torero aprovechó los tropiezos de sus rivales directos para recortar distancias y meterse de lleno en la lucha por el título.

Los goles de Janner Corozo y Miguel Parrales le dieron el triunfo a los visitantes, que supieron capitalizar sus oportunidades para doblegar a un aguerrido equipo militar. Pese al descuento de Jonathan Borja, que le dio esperanza a la hinchada local, el Ídolo supo mantener la ventaja y se llevó tres puntos de oro.

Amarillos impusieron su fútbol ante los puros criollos en el Atahualpa. GUSTAVO GUAMAN

Este resultado es doblemente valioso para Barcelona SC, que vio cómo el líder, Independiente del Valle, empataba sin goles ante Manta, y su eterno rival, Liga de Quito, caía 1-0 ante Aucas en el Superclásico capitalino.

La tabla se aprieta

Con esta victoria, Barcelona SC se apodera del segundo lugar de la tabla de posiciones con 44 puntos, quedando a tan solo seis unidades de los Rayados del Valle que se mantienen en la punta con 50. El desenlace de la LigaPro 2025 promete ser apasionante, con varios equipos peleando por el campeonato.

Mientras tanto, El Nacional se quedó con 25 puntos, manteniendo una ligera ventaja sobre la zona de descenso. La lucha por no perder la categoría se intensifica, y cada punto será vital para los 'militares' en las próximas jornadas.

Tabla de posiciones de la LigaPro 2025

Revisa los resultados de la jornada 24 | LigaPro 2025

