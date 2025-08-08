UFC y fútbol con Jacque Enríquez: la periodista ecuatoriana que rompe esquemas

Jacque Enríquez es periodista deportiva, ingeniera en Economía y Finanzas, y tecnóloga en Producción Audiovisual. Su fuerte: UFC y fútbol. Su presencia en redes es tan explosiva como sus opiniones. Es la cara de la UFC (Ultimate Fighting Championship) en Ecuador y Latinoamérica. Hace prensa para Conmebol y es parte de radio Cobertura Mundo deportivo de Quito.

Sexy, directa y con los guantes siempre listos… para pelear o para hablar sin filtros.

Estás metida de lleno en la UFC… ¿Qué es lo que más te prende?

Lo que más me atrapa es la intensidad emocional de cada pelea. No es solo deporte, es una narrativa brutal: resiliencia, estrategia, pasión. Como colaboradora oficial de UFC Español y columnista, tengo el privilegio de contar historias que arden. Me encanta analizar lo que pasa dentro y fuera del octágono. Amo esa mezcla salvaje de arte, violencia y disciplina. Eso me enciende de verdad.

Jacque Enríquez forma parte de la UFC. Cortesía

La parte sexy como influye en su profesión

Moisés Caicedo: Sus tres amores y la razón por la que eligió vacacionar en Ecuador Leer más

¿Nunca te ha picado el bicho de pelear oficialmente?

Desde los 13 entreno kick boxing y Muay Thai, así que claro que tengo ese veneno. Pelea oficial, no. Pero sparrings, varios. Aunque mi verdadera lucha es otra: el análisis, la comunicación y contar la pelea desde la mente. Eso sí… un face-off (cara a cara) por diversión, me animo sin pensarlo. Me gusta el show.

¿Un cara a cara por billete o por adrenalina?

¡Por las dos! Si hay fuego, yo entro. Una pelea real la pensaría, pero el show del cara a cara, con cámaras y energía al tope… ¡brutal!

¿A qué le pegaría una mujer como tú?

A las excusas. A todo lo que frena. Al miedo, a quedarse cómoda. A veces hay que romper la zona de confort de un derechazo y lanzarse con todo. El resto se entrena.

Eres lanzada, y se nota también en lo periodístico.

Sí, pero eso tiene base. No hablo por hablar. Leo, estudio, me preparo. Fútbol, UFC, todo lo que me apasiona lo investigo hasta el hueso.

Enríquez presente en los torneos internacionales de fútbol. Cortesía

Unió el fútbol con la luchas mixtas de la UFC

Moisés Caicedo, de vuelta con Chelsea: Prepara el partido ante Leverkusen de Hincapié Leer más

Y con la CONMEBOL también estás ¿Qué haces ahí?

¿Fútbol o UFC?

¡Los dos! Como jugadora sería luchadora, como peleadora daría buenas jugadas. Soy una mezcla de octágono y cancha. Me gustan los dos mundos… con intensidad.

Vamos al tema caliente: ¿ser sexy ayuda o no ayuda en el periodismo?

Ser sexy es una energía, no una estrategia. No se finge, se irradia.

Me estas esquivando la pregunta ¿ayuda o no ayuda lo sexy?

Puede sumar, claro, pero el poder está en lo que sabes, no en lo que muestras. El criterio, la preparación y tu mirada marcan la diferencia. Si le pones seguridad y estilo, mejor… pero eso es un plus, no el eje.

Enríquez en uno de los eventos de la UFC en Estados Unidos. Cortesía

¿Y ese cuerpazo cómo se mantiene?

Me cuido con lo que como, entreno con constancia, hago luchas mixtas. No hago nada extremo, solo equilibrio. Como en todo en la vida: constancia + pasión = resultados.

En el amor, ¿un tipo con cuerpo de UFC o un jugador de fútbol?

Difícil. Me gustan los que tienen fuego por dentro. Un luchador con cabeza fría, un futbolista con visión. Lo que más me seduce es la energía, la complicidad… esa conversación que no quieres que termine nunca.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!