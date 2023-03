Un accidente de tránsito en el que falleció una persona este 17 de marzo, obligó a cerrar de forma parcial un tramo de vía a la costa, lo que generó un embotellamiento que se extendió por casi 90 minutos, según relataron los conductores.

#ATMinforma | Se registra un #Siniestro de tránsito en Av. del Bombero y Av. Rodrigue Bonín, sentido hacia Vía a la Costa.



Conduzca respetando las normas de tránsito sin exceder los límites de velocidad por tu #SeguridadVial. — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) March 17, 2023

Viral: Un video muestra el robo cerca de Puerto Azul en vía a la costa Leer más

Aunque la ATM no ha dado detalles de cómo se generó el accidente, lo que sí dijo la entidad es que el siniestro tuvo lugar cerca de la intersección de la avenida del Bombero con la Rodríguez Bonín, sentido hacia vía a la costa; y que personal de la OIAT Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito se encontraba en el punto para investigar el caso, y poder entonces explicar los detalles.

En el lugar, sin embargo, los atascos se mantienen. Razón por la que nuevamente sale a relucir aquel debate en el que la ciudadanía se cuestiona por qué no hay más vías de acceso. "Son en estos momentos claves en los que me pregunto por qué hemos permitido tanto desorden. Con un accidente mire cómo quedamos. Dios, qué pasaría si habláramos de un terremoto, de una calle partida, de un puente que se cae. ¿Hacia dónde corremos? Un hecho lamentable como el de hoy, debería invitarnos a hallar las respuestas", alega Kevin Maldonado, habitante de vía a la costa.

Y el #trafico se puso pesado en dos sentidos #AvdelBombero al salir y entrar #Vialacosta @AntiradarGYE pic.twitter.com/2AA5Ma7Jbf — Urbs Via a La Costa (@Urb_ViaLaCosta) March 17, 2023

Un enorme árbol cayó cerca de una urbanización en vía a la costa Leer más

Andrés Segovia, quien vive en Ceibos, comparte la inquietud. Asegura que el hecho de tener una sola ruta los atrapa en situaciones que pueden resultar riesgosas. "Si hay un desperfecto, un incendio, por ejemplo, nos quemamos todos; o nos toca dejar botados los carros y salir corriendo. Aquí son varios los accidentes registrados. Hoy falleció una persona, si no me equivoco, una mujer que iba como copiloto en una moto... No obstante, siempre hay accidentes, choques grandes o pequeños, y como parte de las secuelas está enl bendito tráfico", sentenció.