En un video de apenas 8 segundos un ciudadano alerta de un robo en el sector de vía a la costa, este 15 de marzo. "Están robando en Puerto Azul, están robando ahorita. Esa es la placa...", asegura en el video que se ha viralizado y ha motivado a denunciar hechos similares a otros habitantes.

Y es que según Daniela Escandón, quien habita en Terranostra, no es la primera vez que en la vía de servicio ocurren atracos. "Ha pasado ya otras veces, sobre todo este año. Esta vez pudieron grabarlo y me alegro. Necesitamos esto para que las autoridades se pongan las pilas. Esta vez fue en la puerta de ingreso 3 de Puerto Azul, mañana será en otra ciudadela. Aquí lo importantes en como operan: los delincuentes se movilizan en dos autos, uno va por delante, otro por detrás y se bajan a robarte y luego se van. Todo, en segundos", advirtió.

Esto es en este momento en puerto azul, carro negro y celeste cruzan al auto Tucson y le roban todo. Descaro de robar sin importar placas y caras es que se sienten dueños del país!! Que esperan para protegernos #delincuencia pic.twitter.com/8KGS917Zjw — Estefany Londoño (@EstefanyLondo19) March 15, 2023

Escandón, que asegura que solo sale para "lo estrictamente necesario", hace un llamado al Presidente Guillermo Lasso y a la Asamblea Nacional para cambiar las medidas. "Necesitamos que los delincuentes le tengan miedo a la cárcel. Hoy por hoy no tienen miedo a nada porque la corrupción es tan grande, que saben que van a salir en cuestión de semana o que dentro de la Penitenciaría harán algo para mantenerse "a salvo". Lo que vemos hoy, a niños de apenas 10 años que disparan o custodian a gente secuestrada es desastroso. Debe haber un cambio inmediato. Y sí, que a los niños y jóvenes que matan se los sancione como si fueran adultos. Aquí los correccionales no sirven. ¿Por qué no miden los resultados?", alegó.

"Presidente Lasso, exigimos seguridad. Esto es en este momento en Puerto Azul, carro negro y celeste cruzan al auto Tucson y le roban todo. Descaro de robar sin importar placas y caras, es que se sienten dueños del país. ¿Qué esperan para protegernos?", publicó la usuaria Estefany Londoño, en Twitter.

Para la ciudadana Alejandra Mena, lo observado le genera sobre todo tristeza. "Que triste vivir en un país y una ciudad donde estemos con miedo todo el tiempo, en todos lados. En la ciudad, hasta las calles abiertas las cierran y las ventanas las repletan de rejas para poder vivir. Que inseguridad estamos experimentando, y las autoridades siguen sin hacer nada. ¿Hasta cuándo?", cuestionó a la vez.

Para Sonia Carló, quien habita en el sector, urge que haya más policías en el sitio para ronde el lugar. Urge también más iluminación en toda la ruta y los paso peatonales que integran la arteria. "Esto es extremadamente oscuro. Miren lo que pasa en el día. En lo noche nuestra vulnerabilidad se multiplica. Ya ven lo que está pasando. Actúen a tiempo y eviten que una familia viva una desgracia o, peor aún, un luto provocado por terceros", sentenció.