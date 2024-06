Ricardo Pita: el trovador nómada que canta a los migrantes

En un rincón de Ecuador, nace una voz que resuena con fuerza a lo largo y ancho del continente. Ricardo Pita, un viajero incansable, amante de la naturaleza y la música. Estuvo siempre rodeado de ella, mezclando folclore y rock, algo que se refleja claramente en su propuesta artística.

Sus composiciones no solo son melodías, sino relatos de vida, inspirados en los caminos recorridos, las culturas descubiertas y las luchas compartidas. El humanismo es su bandera y su música, el vehículo para llevar este mensaje a los oídos del mundo.

El primer sencillo de su nuevo álbum, "Tanto", encapsula esta visión. El tema aborda la experiencia del migrante, inspirado en una anécdota personal de 2019.

Durante este episodio, Pita fue detenido injustamente en un aeropuerto mexicano, donde presenció la brutalidad y la humanidad en condiciones extremas.

Su filosofía

"Tanto" narra la experiencia del migrante, mostrando cómo cada paso del viaje, tanto lo bueno como lo malo, contribuye a formar la identidad del individuo. Este lanzamiento es parte de su próximo álbum, que mezclará ritmos africanos, latinoamericanos y sonidos electrónicos.

Es hora de que Latinoamérica despierte como lo están haciendo sus volcanes Ricardo Pita, músico ecuatoriano

"Me gustaría que quienes me escuchan sientan que son parte de algo. Que encuentren en mi música un espacio donde son bienvenidos", dice y agrega: "Es un momento importante para despertar. Vivimos en una sociedad que acepta como norma que debemos consumir y alimentar a ese monstruo que hoy llaman algoritmo [...] Nos tienen controlados y como humanos deberíamos intentar revolucionar y romper ese ciclo. No adaptarnos", concluyó.

