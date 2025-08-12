Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

GUAYAQUIL FACHADA ORDENANZA
Guayaquil exige pintar fachadas y cerramientos: multas y colores autorizadosEXPRESO

Análisis detallado de la Ordenanza para el Embellecimiento y Ornato de Guayaquil

El Municipio recuerda la obligatoriedad de mantener pintadas fachadas y cerramientos, con colores autorizados y sanciones 

En Guayaquil ha llamado la atención la obligatoriedad de pintar fachadas, cerramientos y edificios, sobre todo porque, recientemente, la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública recordó que esta normativa establece la responsabilidad de propietarios, administradores, arrendatarios y ocupantes de mantener en buen estado y debidamente estos espacios de sus predios, respetando los colores y plazos indicados.

¿En qué consiste esta ordenanza? La Ordenanza para el Embellecimiento y Ornato de Guayaquil, emitida en 2001 (administración de Jaime Nebot) define los colores permitidos, como durazno, marfil, gris claro, entre otros.

RELACIONADAS

El artículo 3 establece sanciones para quienes incumplan o desacaten la disposición municipal. La multa será equivalente a dos veces el valor a invertirse en la pintada del bien y se cobrará, previa emisión de un título de crédito, a través de la vía coactiva siguiendo el procedimiento previsto en la ley. En este caso, será la Municipalidad la encargada de realizar el pintado de los bienes de los infractores.

Puntos de la ordenanza

El artículo 6 señala que, en todo aquello no previsto en esta normativa, se aplicará lo dispuesto en la Ordenanza de Uso del Espacio y Vía Pública vigente. También prohíbe el uso de colores o gamas no autorizados por la Municipalidad, así como el incumplimiento de lo establecido en esta normativa cantonal.

RELACIONADAS

En un comunicado emitido el 9 de agosto, el Municipio —liderado por Aquiles Álvarez— reiteró que la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública establece la responsabilidad de los propietarios, administradores, arrendatarios y ocupantes de mantener en buen estado y debidamente pintadas las fachadas, cerramientos, cercas o verjas de sus predios, respetando los colores y plazos establecidos.

Notificaciones a propietarios en Guayaquil

En los próximos días, el Municipio indicó que continuará con la entrega de notificaciones en los cuadrantes 4 y 5, que comprenden desde la avenida Quito hasta el estero Salado, y de Aguirre a Julián Coronel y avenida Kennedy.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Alcalde de Daule: “Yo no soy el culpable, pero hacemos todo por dar seguridad”

  2. Independiente del Valle vs Mushuc Runa HOY: Hora y canales EN VIVO de la Sudamericana

  3. Noboa: "No permitiremos que el cambio se estanque por 9 personas que no dan la cara"

  4. Luis Chango promete ponerse la amarilla si Barcelona SC es campeón de LigaPro

  5. Top 10 perfumes para mujer en Estados Unidos: aromas irresistibles para cada ocasión

LO MÁS VISTO

  1. Los dueños de la salud: las manos privadas que recibieron $ 8.000 millones del IESS

  2. Mauricio Rodas: Quito empezó a prepararse para desabastecimiento de agua en 2015

  3. Obras barriales en Quito dejan a familias endeudadas: "Hay montos impagables"

  4. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este lunes 11 de agosto

  5. Marchas Quito hoy EN VIVO | Así avanza la movilización convocada por Daniel Noboa

Te recomendamos