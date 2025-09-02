Anuncian Gran Feria de Guayaquil: conoce los detalles e invitados internacionales

Aquiles Álvarez anunció que fue inspirado en feria de Durán. El evento se realizará por las fiestas de Guayaquil

Esta feria se realizará en octubre próximo en el parque Samanes.

Guayaquil tendrá en octubre uno de los pocos espacios masivos pensados para el disfrute familiar: La Gran Feria de Guayaquil, evento que se desarrollará en el Parque Samanes del 9 al 12 de octubre.

La organización estima la asistencia de más de 400.000 personas durante los cuatro días de programación, que incluye conciertos, muestras culturales, gastronomía y exposiciones temáticas.

¿Qué artistas estarán y qué se ofrecerá a los visitantes?

Entre los artistas confirmados se encuentran Romeo Santos, Grupo Niche y Jerry Rivera, además de un homenaje al cantante colombiano Alci Acosta, en lo que será su última actuación en Ecuador.

Según anunció el Municipio de Guayaquil, la feria dispondrá de espacios para emprendedores, pabellones temáticos, presentaciones de moda y tecnología, y áreas gastronómicas con platos típicos de diferentes provincias. También estará presente la tradicional carpa cervecera.

El plan logístico contempla parqueaderos vigilados, cámaras de monitoreo en tiempo real y resguardo de la Policía Nacional, ATM y Segura EP, con el objetivo de mantener el orden durante la jornada, cuyo horario de apertura será de 10h30 a 00h00.

La directora de Turismo del Municipio, Tahiz Panus, explicó que el proyecto se venía trabajando desde hace un año junto al sector privado. Según indicó, la experiencia de feriados anteriores ha demostrado el impacto del turismo en la economía local y se espera que este evento triplique esas cifras en octubre.

Las entradas están disponibles con un costo de 10 dólares en preventa y 15 dólares en boleterías del Parque Samanes. El pase incluye acceso a todos los espectáculos y espacios de la feria.

Más allá de la agenda artística, la feria buscaría proyectarse como un espacio para dinamizar la economía y reforzar la identidad local, en una ciudad que todavía ofrece pocas alternativas de gran escala para el esparcimiento familiar.

Foto aérea del parque Samanes de Guayaquil MIGUEL CANALES

