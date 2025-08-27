Aquiles Álvarez anuncia un proyecto inspirado en la Feria de Durán para Guayaquil

Aquiles Álvarez planea revivir en Guayaquil la esencia de la Feria de Durán. El evento se proyecta en un parque de la ciudad

Álvarez adelantó que la iniciativa de emular la feria de Durán en Guayaquil está en estructuración y confía en que se realice en octubre, aunque la fecha oficial se dará más adelante.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció este miércoles 27 de agosto, durante su enlace radial semanal, que el Cabildo trabaja en un proyecto que busca revivir el espíritu de la tradicional Feria de Durán, pero esta vez en el parque Samanes, en el norte de la ciudad.

“Nosotros hablamos con realidades, no con mentiras. La feria de Durán fue un éxito y hoy tenemos el parque Samanes, un espacio que puede acoger algo similar. Estamos estructurándolo, Dios quiera que sea en octubre, pero la fecha oficial la daré más adelante”, dijo Álvarez al adelantar detalles de la planificación.

Un recuerdo vigente en el Guayas

La Feria de Durán fue, durante varias décadas, una de las atracciones más esperadas de la provincia. Cada octubre, coincidía con las fiestas de Guayaquil y se convertía en un espacio donde se mezclaban actividades comerciales, gastronomía y espectáculos musicales de primer nivel.

La Feria de Durán dejó de realizarse en 2014, después de décadas de reunir a miles de visitantes cada octubre; la nueva propuesta podría estrenarse en octubre de 2025 durante las fiestas de Guayaquil.

Por sus escenarios pasaron artistas de talla internacional como Gloria Estefan, El Gran Combo de Puerto Rico, Jerry Rivera, Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Enanitos Verdes, Emmanuel, Raphael, Los Iracundos y Los Panchos.

Sin embargo, en 2014 dejó de realizarse, pese a que en los últimos años se habló de posibles reactivaciones. Hasta ahora no se ha concretado ningún proyecto para devolverla al calendario cultural del país.

Una anécdota con Ricardo Montaner

Al hablar del tema, Álvarez también recordó una experiencia personal que vivió en ese espacio cuando asistió a un concierto de Ricardo Montaner hace más de una década.

“Hace tiempo fui a la Feria de Durán, se presentaba un artista importante y ahí recién había Twitter. Yo, por molestarlo con unos amigos, le escribí: ‘oye, apúrate que estamos esperándote’. Y me contestó. Me puso: ‘ya salgo’. El artista era Ricardo Montaner, un bacán”, relató entre risas el alcalde.

De acuerdo con registros de esa época, uno de los últimos shows de Montaner en la feria se dio el 10 de octubre de 2010, justo un día después de presentarse en Quito. En aquella ocasión, el ahora alcalde escribió en su cuenta de Twitter: “@montanertwiter … GRACIAS!!...Te pasaste Ricardo!!! Soy feliz!!! Jajajaj..”.

Detalle destacado: Según Aquiles Álvarez, la feria en parque Samanes permitirá que los guayaquileños “ocupen y disfruten el espacio”, replicando el éxito que tuvo la Feria de Durán en su momento.

¿Hay fecha prevista para la feria en Guayaquil?

Álvarez no adelantó mayores detalles sobre la programación, pero insistió en que la idea es que los guayaquileños “ocupen y disfruten el parque Samanes” con un evento masivo que recupere la tradición que, en su momento, movilizó a miles de personas que cruzaban el puente de la Unidad Nacional para llegar hasta Durán.

De concretarse, la feria inspirada en la recordada cita duraneña se convertiría en una de las principales atracciones de las fiestas octubrinas de Guayaquil en 2025. Aunque, aseguró, la fecha oficial la dará a conocer más adelante.

