Aquiles Álvarez anuncia la "recuperación integral" de Guayarte: ¿de qué se trata?

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, adelantó que en los próximos 15 días se realizará una rueda de prensa para presentar el plan de recuperación integral de Guayarte.

La mañana de este miércoles 27 de agosto, durante su enlace radial, el alcalde explicó que Guayarte tendrá una intervención completa que incluye el cambio de los contenedores y arreglos en el área central, con el objetivo de potenciarlo como escenario para eventos artísticos y comunitarios.

En varios reportajes, EXPRESO ha plasmado el estado de Guayarte. Días atrás, este Diario constató que dicho espacio aún no logra captar la atención de la ciudadanía y la llegada de visitantes se ha visto mermada.

Álvarez reconoció que la ciudadanía esperaba estas obras en el primer año de gestión, pero aclaró que la prioridad fue atender proyectos de mayor urgencia, como el Quinto Acueducto. “Todo lo quisiéramos hacer en los primeros meses, pero primero hay que planificarse económicamente. Después de 22 meses, Guayarte entraba en planificación”, explicó.

Guayarte: ¿Qué contempla la recuperación integral?

El proyecto de recuperación contempla también un cambio de uso en el costado de la avenida Kennedy. Allí funcionará una nueva unidad municipal distrital, según Álvarez.

Agregó que este espacio ofrecerá servicios como Registro Civil Municipal, consultorio médico y odontológico gratuito, atenciones veterinarias y ventanilla universal de trámites.

El alcalde subrayó que esta iniciativa prevé "descentralizar el Municipio de Guayaquil".

Días atrás, EXPRESO conversó con Adrián Zambrano, gerente general de Parques EP, quien señaló que el monto para intervenir Guayarte supera el millón de dólares, y entre los trabajos se incluye la remodelación de contenedores y piletas.

El funcionario explicó que, debido a la salinidad del estero, varios contenedores han sufrido daños de hasta el 70 % en su estructura. Dijo que espera ver resultados entre octubre y noviembre, y que ya hay interesados en arrendar espacios en la plaza.

