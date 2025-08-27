Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Ciclistas de la calle
Los deportistas se reunirán en el parque Centenario.Cortesía

Ciclistas y patinadores protestan en Guayaquil por falta de ciclovías seguras

Gestores de movilidad se citan en Guayaquil para exigir ciclovías seguras, respeto al peatón y movimiento urbano sostenible.

Este jueves 28 de agosto, desde las 20:00, cientos de ciclistas y patinadores de Guayaquil se concentrarán en una jornada más de Masa Crítica, movimiento que lleva por nombre la concentración que se junta en la Plaza del Centenario, en la avenida 9 de Octubre y Lorenzo de Garaycoa.

RELACIONADAS

El colectivo insiste en que la planificación de la ciudad se enfoque en sus habitantes y no solo en obras que beneficien a un tipo de vehículo, ya que las ciclovías siguen sin mantenimiento; mientras la infraestructura peatonal no brinda condiciones para que los habitantes opten por la caminabilidad o modos eficientes como la bicicleta.

A eso se suma que la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible fue disuelta por el GAD Municipal y el proceso para el ingreso de nuevos miembros está abandonado. Eso y más se suma a los pedidos que mañana Masa Crítica estará manifestando.

"Vamos a pedalear y patinar en nuestro espacio público para exigir que en Guayaquil y Ecuador se priorice la vida y no la velocidad. Peatones, biciusuarios y usuarios de micromovilidad tenemos prioridad al circular. Por eso, nos manifestamos contra la violencia vial", ha indicado Alberto Hidalgo, un líder de los ciclistas urbanos.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ciclistas y patinadores protestan en Guayaquil por falta de ciclovías seguras

  2. Chevrolet lanza cinco nuevos modelos en Ecuador: eléctricos y a combustión

  3. Sector automotriz en Ecuador se recupera: 66.949 vehículos vendidos en siete meses

  4. Editorial | Vías destruidas, país detenido

  5. Iñigo Balda | Los verdaderos beneficiarios de la paz

LO MÁS VISTO

  1. Feria virtual en Ecuador ofrece 5.000 empleos: cómo postular sin costo

  2. Rafael Correa rompe el silencio sobre Fausto Jarrín: “Es mano derecha de Noboa”

  3. La vida de José Serrano en Miami: casa de lujo y autos de alta gama

  4. María Paula Christiansen: el trasfondo de la empresaria detrás de José Serrano

  5. Rayos X revelan contrabando de joyas de lujo en el aeropuerto de Guayaquil

Te recomendamos