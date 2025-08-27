Ciclistas y patinadores protestan en Guayaquil por falta de ciclovías seguras

Este jueves 28 de agosto, desde las 20:00, cientos de ciclistas y patinadores de Guayaquil se concentrarán en una jornada más de Masa Crítica, movimiento que lleva por nombre la concentración que se junta en la Plaza del Centenario, en la avenida 9 de Octubre y Lorenzo de Garaycoa.

El colectivo insiste en que la planificación de la ciudad se enfoque en sus habitantes y no solo en obras que beneficien a un tipo de vehículo, ya que las ciclovías siguen sin mantenimiento; mientras la infraestructura peatonal no brinda condiciones para que los habitantes opten por la caminabilidad o modos eficientes como la bicicleta.

A eso se suma que la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible fue disuelta por el GAD Municipal y el proceso para el ingreso de nuevos miembros está abandonado. Eso y más se suma a los pedidos que mañana Masa Crítica estará manifestando.

"Vamos a pedalear y patinar en nuestro espacio público para exigir que en Guayaquil y Ecuador se priorice la vida y no la velocidad. Peatones, biciusuarios y usuarios de micromovilidad tenemos prioridad al circular. Por eso, nos manifestamos contra la violencia vial", ha indicado Alberto Hidalgo, un líder de los ciclistas urbanos.

