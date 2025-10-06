Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Mercadito
En el sitio se comercializaba de forma ilegal zapatos y otras prendas de vestir.CORTESÍA

Clausuran 'mercadito' ilegal en el centro de Guayaquil

Un operativo en la calle Pío Montúfar terminó con el cierre de un predio que era ocupado por comerciantes informales

Un predio que funcionaba como un punto de venta no autorizado fue cerrado la tarde de este lunes 6 de octubre de 2025. El lugar, que operaba como un 'mercadito' informal, estaba ubicado en una zona de alto movimiento comercial, lo que motivó una intervención de las autoridades municipales para restablecer el orden.

RELACIONADAS

¿Dónde funcionaba este punto de venta?

El operativo se ejecutó en un inmueble localizado en la calle Pío Montúfar, entre Pedro Pablo Gómez y Ayacucho. Según información oficial, este espacio era ocupado de forma irregular por un grupo de comerciantes autónomos que no contaban con la debida regularización para ejercer su actividad económica en ese sitio.

Artistas visuales independientes en Guayaquil

Los retos del artista independiente en Guayaquil para que su arte se venda y exponga

Leer más

La intervención, comunicada por la empresa pública Segura EP, respondió directamente a la ocupación y uso indebido de la propiedad para fines comerciales no permitidos. La acción busca controlar la informalidad y garantizar que las actividades comerciales se desarrollen en los espacios designados y bajo el cumplimiento de las ordenanzas municipales vigentes.

Agentes de Control Municipal, junto a personal de la Dirección de Justicia y Vigilancia y Aseo Cantonal, fueron los encargados de ejecutar el cierre y colocar los respectivos sellos de clausura en los accesos del predio.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Emelec, con más problemas: La lista de lesionados incrementa previo a la Copa Ecuador

  2. Bug global en Instagram y cambios en el feed generan quejas masivas de usuarios

  3. Javier Rabanal de IDV rompió el silencio: “Fracasados que se creen exitosos”

  4. La música nos conecta: Así puede ver el concierto global con artistas latinos

  5. Niño Moi se inspira en Kanté y Makélélé para "ser leyenda" en Chelsea | Esto dijo

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende: ¿qué hacer cuando te rechazan la solicitud?

  2. ¿Quién era el hombre que terminó asesinado en riña con un vecino?

  3. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  4. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  5. Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

Te recomendamos