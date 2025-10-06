Clausuran 'mercadito' ilegal en el centro de Guayaquil

Un operativo en la calle Pío Montúfar terminó con el cierre de un predio que era ocupado por comerciantes informales

En el sitio se comercializaba de forma ilegal zapatos y otras prendas de vestir.

Un predio que funcionaba como un punto de venta no autorizado fue cerrado la tarde de este lunes 6 de octubre de 2025. El lugar, que operaba como un 'mercadito' informal, estaba ubicado en una zona de alto movimiento comercial, lo que motivó una intervención de las autoridades municipales para restablecer el orden.

¿Dónde funcionaba este punto de venta?

El operativo se ejecutó en un inmueble localizado en la calle Pío Montúfar, entre Pedro Pablo Gómez y Ayacucho. Según información oficial, este espacio era ocupado de forma irregular por un grupo de comerciantes autónomos que no contaban con la debida regularización para ejercer su actividad económica en ese sitio.

En Pío Montúfar, entre Pedro Pablo Gómez y Ayacucho, se detectó un predio ocupado de forma irregular por comerciantes autónomos no regularizados.



Agentes de Control Municipal, junto a @AseoGYE y Justicia y Vigilancia ejecutaron un operativo que permitió la clausura del lugar. pic.twitter.com/syCsvUBrhA — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) October 6, 2025

La intervención, comunicada por la empresa pública Segura EP, respondió directamente a la ocupación y uso indebido de la propiedad para fines comerciales no permitidos. La acción busca controlar la informalidad y garantizar que las actividades comerciales se desarrollen en los espacios designados y bajo el cumplimiento de las ordenanzas municipales vigentes.

Agentes de Control Municipal, junto a personal de la Dirección de Justicia y Vigilancia y Aseo Cantonal, fueron los encargados de ejecutar el cierre y colocar los respectivos sellos de clausura en los accesos del predio.

