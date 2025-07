Alerta en La Puntilla: la nueva modalidad para robar a estudiantes universitarios

Una nueva forma de amedrentamiento y robo se ha reportado en el sector de La Puntilla, en Samborondón. El blanco son los jóvenes universitarios que transitan por la zona de El Tornero, como ya reportó EXPRESO semanas atrás.,

Video de una joven que se salvó

La denuncia se ha viralizado a través de un video en el que una joven es intimidada por tres personas que intentan sustraerle sus pertenencias con un método que mezcla la distracción con la amenaza directa.

Personas robando afuera de la UEES pic.twitter.com/OeZp2LptUx — juaniturraldeq (@juaniturraldeq) July 18, 2025

En el clip, que dura casi dos minutos, se observa cómo los individuos abordan a la víctima con una historia confusa y enredada sobre un supuesto narcotraficante y su hija. "Me están parando, me están diciendo sobre que hay un señor que es narcotraficante, que la hija, que le metieron los dedos, que le robaron", se le escucha decir a la joven, quien ya había empezado a grabar al sentirse intimidada por el interrogatorio sin sentido.

El tono de los maleantes cambia drásticamente cuando notan que están siendo grabados y que la joven no coopera con sus exigencias. La conversación escala hasta que uno de ellos la amenaza explícitamente para que deje de usar su celular.

"Yo no soy de aquí, yo soy de Quevedo, yo soy sicario", advierte uno de los delincuentes. La amenaza se vuelve explícita: "No me hagas sacar lo que tengo en la mochila y meterte dos tiros".

Modus Operandi

La estrategia delictiva consiste en generar desconcierto con un relato elaborado y sin sentido para que la víctima dude y se detenga. Una vez que logran captar su atención y acorralarla, pasan a la intimidación directa si esta se resiste o, como en este caso, intenta registrar el hecho.

Así denuncian también la comunidad de estudiantes a través de cuentas anónimas en la red social X.

Estas son algunas de las capturas que me enviaron… pic.twitter.com/PwawrGheHW — El Papu Henry (@Henrygamerpapu1) July 18, 2025

La Policía está debilitada

Aunque EXPRESO se contactó con el Teniente Coronel José Haro, del circuito Samborondón, para consultar de este caso, no se recibió una respuesta hasta el cierre de este reportaje.

Sin embargo, semanas atrás, otra autoridad policial detallaba las limitaciones logísticas que enfrenta en la parroquia La Puntilla. De un total de 120 uniformados para todo el cantón Samborondón, solo 20 se asignan por turno a la zona. Esta cifra se reduce en la práctica a solo 18 agentes activos, debido a que dos oficiales están destinados a custodias fijas : un arresto domiciliario y la vigilancia a la residencia de un ministro de Estado. Este personal reducido cuenta con tres patrulleros y cuatro motos para resguardar toda la parroquia

