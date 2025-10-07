Caravana de Daniel Noboa es atacada con palos y piedras al llegar a Cañar

Presidencia confirmó que ya hay detenidos por el ataque y que serán procesados por terrorismo e intento de asesinato

La Presidencia de la República confirmó este martes 7 de octubre de 2025 que la caravana en la que se trasladaba el presidente Daniel Noboa hacia la provincia de Cañar fue atacada por un grupo de personas armadas con palos y piedras.

RELACIONADAS Daniel Noboa llega a Cuenca en medio de protestas y reclamos ciudadanos

Según informó Presidencia, el ataque sucedió cuando el mandatario se dirigía anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia, entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco y entregar el convenio de financiamiento para la construcción de sistema de alcantarillado.

"Obedeciendo órdenes de radicalización, atacaron una caravana presidencial en la que viajaban civiles. Intentaron impedir, por la fuerza, la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad", acotó Presidencia a través de su cuenta de X.

A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por USD 4.5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de USD… pic.twitter.com/VJQIymtjwf — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 7, 2025

Gobierno confirma que ya hay detenidos por ataque a Daniel Noboa

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, informó que la Policía Nacional aprehendió a cinco personas que participaron del ataque a la caravana del presidente Daniel Noboa. Adelantó que serán procesados por el delito de terrorismo e intento de asesinato.

De acuerdo con Manzano, mientras el mandatario de dirigía al cantón Tambo, un grupo de al manos 500 personas aparecieron en la vía con palos y piedras para atacar la caravana presidencial. Incluso, sostuvo que hay signos de bala en el vehículo que iba Noboa.

A pesar del ataque de un grupo a la caravana presidencial en Cañar, que se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento en la provincia por USD 4.5 millones que beneficiará a 26.000 habitantes, a entregar el sistema de alcantarillado de Sigsihuayco de USD… pic.twitter.com/VJQIymtjwf — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) October 7, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!