Daniel Noboa llega a Cuenca en medio de protestas y reclamos ciudadanos

El Gobierno entrega laboratorios en Cuenca mientras crece el descontento social en el Austro

El presidente Daniel Noboa durante la entrega de laboratorios tecnológicos en la Unidad Educativa Manuel J. Calle, en Cuenca.

En medio de una tensa jornada de descontento social, el presidente Daniel Noboa llegó a Cuenca este martes, 7 de octubre de 2025. También cumplió agenda en la provincia de Cañar donde recorrió proyectos de infraestructura sanitaria.

La agenda del mandatario se cumplió en la Unidad Educativa Manuel J. Calle donde entregó la repotenciación de laboratorios para uso de los estudiantes de bachillerato tecnológico.

Protestas contra el Gobierno

El arribo del mandatario generó descontento, incluso en el día previo a la agenda oficial. Un grupo de padres de familia protestó en contra de la supuesta repotenciación tecnológica y señalaron que la obra fue realizada durante el gobierno de Rafael Correa.

En videos compartidos en redes sociales se observó a los padres de familia reclamando a personal que pintaba las paredes de la institución y el retiro del letrero donde se indicaba que era una Unidad Educativa del Milenio. Los muros y la nomenclatura de la institución mantenía los logos del Gobierno correísta y desde entonces no se les había dado mantenimiento.

En tanto grupos sociales se autoconvocaron, a la Plaza Cívica 9 de Octubre, para protestar en contra del mandatario por temas como el retiro del subsidio al diésel y lo que consideran un "retiro engañoso" de la licencia ambiental al proyecto Loma Larga, en Quimsacocha.

Los manifestantes caminaron hasta la zona de la avenida Héroes de Verdeloma y se mantuvieron por varias horas gritando consignas y mostrando pancartas en contra de las medidas económicas.

Entrega de laboratorios para los estudiantes

En tanto, el evento de la inauguración de los laboratorios se inició con más de una hora de demora ante el retraso de Noboa.

En este marco, el ministro subrogante de Educación, Jaime Medina informó que en Cuenca se entregaron dos laboratorios que fueron dotados de computadoras, insumos y mobiliario en la Unidad Educativa Técnico de Ricaurte y Miguel Moreno.

"Estos laboratorios son para fortalecer el bachillerato tecnológico y a nivel nacional hemos entregado 79 de estas infraestructuras", dijo Medina.

Ciudadanos se concentraron para protestar contra el presidente Daniel Noboa y las medidas económicas del Gobierno. Claudia Pazán

La inversión en este proyecto asciende a $ 5 millones en todas las instituciones y la dotación de los insumos en cada uno bordea los $ 70.000.

Noboa durante su intervención se refirió al impulso que reciben los jóvenes para mejorar su capacitación técnica para ingresar al mundo laboral.

Y aprovechó para criticar a los manifestantes que se convocaron en Cañar y se enfrentaron a la fuerza pública llamándolos "vándalos" y que su única intención es retrasar el progreso del país.

"No sigan los malos ejemplos de quienes nos querían parar para que no esté presente en este evento. Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador. Y no voy a permitir que un poco de vándalos quieran impedir que trabaje por ustedes", sostuvo.

Manifestantes reciben a Noboa en Cañar

El mandatario también llegó a la provincia de Cañar donde recorrió la construcción del sistema de alcantarillado y de la planta de aguas residuales de la provincia, ubicada en la comunidad de Sigsihuayco.

Noboa arribó en helicóptero a la zona de Coyoctor, en el cantón El Tambo, donde decenas de manifestantes protestaron en contra de su administración. En la zona se registró un enfrentamiento con la fuerza pública que lanzó gas lacrimógeno para dispersar a los ciudadanos.

