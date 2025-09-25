El CAL sancionó a Mónica Palacios, asambleísta de Revolución Ciudadana 

La legisladora de la Revolución Ciudadana anunció que presentará una acción de protección, "soy el sustento de un bebé"

La tarde del jueves 25 de septiembre del 2025, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) se reunió. Trató tres de cuatro puntos del orden del día. Entre otros, la queja presentada por la asambleísta de ADN, Nataly Morillo, en contra de la correísta Mónica Palacios.

Con cinco votos a favor de un total de siete (dos legisladores no acudieron), el oficialista ADN, que conforma el CAL, decidió sancionar a Palacios. La suspendieron durante 90 días, sin remuneración.

Los incidentes ocurrieron en la Comisión de Biodiversidad, cuando se trataba el proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha, Azuay. Morillo, quien va por su segundo período legislativo, acusó a Palacios de haber sugerido que el presidente Daniel Noboa y su esposa Lavinia Valbonesi habrían recibido donaciones de la empresa canadiense Dundee Precious Metal.

El jueves 25, Juan Andrés González, nuevo coordinador de bloque de la Revolución Ciudadana, aseguró que ellos enfrentan una persecusión constante. "No podemos permitir que se vulnere la integridad de Nuria Butiñá (acusada de diezmos), Mónica Palacios y a 45 compañeros involucrados en una posible sanción basada en un invento que no quiero pensar que nace de la persecución, el odio y el apasionamiento".

¿Qué ha dicho Mónica Palacios?

"Por defender el agua en mi provincia me han sancionado con 90 días de la forma más injusta. Lo conozco de forma extraoficial. Me juzgan por mis declaraciones en redes sociales. En la Comisión yo expuse una denuncia de Yaku Pérez, no mía. Estábamos en una mesa de fiscalización, en la que el viceministro de Ambiente debía contestar si recibió influencia de la señora Valbonesi o el señor Noboa y me cerraron el micrófono", dijo consultada por EXPRESO.

Además, la legisladora Palacios señaló que tiene a un bebé recién nacido, de apenas tres meses de edad. "La Corte Constitucional dice que no me pueden quitar el sustento porque tengo un hijo menor de edad a cargo. Voy a poner una acción de protección".

