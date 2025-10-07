Expreso
DANIEL NOBOA ENTREGA PENSIONES QUITO
El presidente Noboa regresó a cumplir agenda en Quito el 5 de octubre de 2025.ARCHIVO: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Daniel Noboa en Cuenca: El presidente cumple agenda este 7 de octubre

El presidente ecuatoriano continúa con su agenda en los focos de movilizaciones del movimiento indígena

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, continuará con su agenda territorial este 7 de octubre de 2025 en Cuenca, provincia de Azuay.

Según informó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, el primer mandatario entregará laboratorios tecnológicos para bachillerato técnico en la capital azuaya.

El evento, de acuerdo con la Secretaría, será en el coliseo de la Unidad Educativa Manuel J. Calle, ubicada en calle Coronel Francisco Calderón y Mariano Cueva.

Vicepresidenta María José Pinto cumplió agenda en Puyo

Por otro lado, el 6 de octubre de 2025, la vicepresidenta María José Pinto estuvo en Puyo, provincia de Pastaza, cumpliendo agenda territorial.

Pinto participó en la entrega de puente carrozable sobre el río Puyo del dique de Fátima.

En Puyo, la vicepresidenta Pinto también constató la obra del Puente de Santa Clara, que registra un avance del 60 % con una inversión de 4.1 millones de dólares.

Movilizaciones marcan el compás de la agenda del Gobierno

El Gobierno del presidente Daniel Noboa continúa con su agenda en medio de las movilizaciones impulsadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

No obstante, la misma ha estado enfocada en los puntos de movilizaciones para, según ha dicho el Gobierno, atender las necesidades de la comunidad indígena de primera mano.

Entre las acciones tomadas por el mandatario está el traslado momentáneo de la sede del Ejecutivo a Latacunga, provincia de Cotopaxi.

