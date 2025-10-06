Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Daniel Noboa dispuso que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional durante la vigencia del estado de excepción en Quito, otros cantones de Pichincha y 9 provincias más.
Daniel Noboa dispuso que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional durante la vigencia del estado de excepción en Quito, otros cantones de Pichincha y 9 provincias más.Foto: GUSTAVO GUAMAN / EXPRESO

¿Toque de queda en Quito tras declaración de nuevo estado de excepción?

Daniel Noboa declaró a Quito y los demás cantones de Pichincha en estado de excepción. ¿Cuáles son las restricciones?

El presidente Daniel Noboa firmó en la capital el Decreto 174, en el que declaró el estado de excepción en Quito y los demás cantones de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza. La medida la dispuso por los cierres de vías frecuentes en esas provincias y por el anuncio de Marlon Vargas, titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) sobre la radicalización del paro nacional y la toma de la capital.

RELACIONADAS

Según el documento, emitido la noche del sábado 4 de octubre de 2025, el Gobierno suspende el derecho a la libertad de reunión durante las 24 horas del día para "impedir que se atente contra los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos".

¿Existe toque de queda en Quito?

Sin embargo, la medida no implica un toque de queda en Quito ni en las 10 provincias donde rige la declaratoria, pues señala que la disposición gubernamental busca proteger "el derecho a la libre circulación y al desarrollo de las actividades económicas".

Noboa también ordenó que las Fuerzas Armadas brinden apoyo a la Policía Nacional y que coordinen acciones que permitan "mantener el orden, prevenir acontecimientos de violencia y proteger la vida de la ciudadanía".

paro indígena en florícolas

Asalto a florícolas: Indígenas de Cotacachi dan su versión 

Leer más

El régimen precisó que la declaratoria durará 60 días. Además, explicó que restringe la libertad de reunión para evitar que las personas se aglomeren y paralicen servicios públicos. 

De acuerdo con el Ejecutivo, ese derecho se suprime temporalmente porque "no es absoluto y encuentra sus límites en los derechos de los demás, el orden público y la seguridad del Estado".

A las 19:04 de este lunes 6 de octubre, el ECU 911 informó que no se registran cierres viales en Quito. La entidad alertó que existen mensajes falsos sobre la supuesta suspensión del tránsito vehicular en sectores de los valles, norte y sur de la capital, por ello recomendó acudir a los canales oficiales.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó, por su parte, que la restricción vehicular que sí está vigente es el Pico y placa, la cual se activó desde las 16:00 hasta las 20:00.

Militares Quito

Así se prepara Quito ante la inminente llegada de las movilizaciones

Leer más

La circulación de vehículos y personas no se vio afectada hasta la noche de este lunes, pese a los anuncios de la Conaie. Sin embargo, el municipio aseguró que ejecuta un plan para evitar incidentes por eventuales bloqueos.

El director de la Agencia, Washington Martínez, indicó que, si se llegan a presentar esos percances, se aplican desvíos, se activan los semáforos intermitentes y se coordina con los policías para reanudar el paso.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. WhatsApp permite escanear documentos y enviarlos como PDF: así puedes hacerlo

  2. Monstruo, la aterradora serie de Netflix que está arrasando en octubre de 2025

  3. Netflix, Prime Video y los estrenos de octubre de 2025 en plataformas de video

  4. ¿Por qué dicen que los padres de Lamine Yamal se cuelgan del talento de su hijo?

  5. Bicarbonato y agua oxigenada: el dúo perfecto para eliminar suciedad y olores

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende: ¿qué hacer cuando te rechazan la solicitud?

  2. ¿Quién era el hombre que terminó asesinado en riña con un vecino?

  3. Bono Incentivo Emprende: accede aquí al registro oficial con enlace directo

  4. Bono Emprende 2025: cómo acceder sin RIMPE ni Régimen Simplificado

  5. Bono Incentivo Emprende 2025: cómo y hasta cuándo registrarte para recibir los $1.000

Te recomendamos