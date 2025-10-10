Expreso
Ilustración referencial. La tonelada tenía destino a Canadá según la Policía.Ilustración de IA / Grok

Decomisan una tonelada de cocaína en Guayaquil que iba a Canadá: hay 12 detenidos

El alcaloide estaba camuflado en un contenedor con productos de exportación

De forma preliminar, La Policía Nacional informó que ejecutó un operativo en Guayas que resultó en la incautación de una tonelada de cocaína con destino a Canadá. Doce personas fueron aprehendidas como parte de una red que ocultaba la droga en contenedores de exportación.

Droga con destino a Canadá

El golpe al narcotráfico se registró en la provincia del Guayas, donde un operativo policial logró frustrar el envío de una tonelada de clorhidrato de cocaína que tenía como destino final el mercado de Canadá. La intervención permitió, además, la detención de 12 presuntos integrantes de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas a gran escala.

Según el informe oficial, los ahora detenidos habrían participado directamente en el transporte y ocultamiento de la sustancia sujeta a fiscalización. Como parte de la acción policial, también se decomisaron múltiples indicios que vincularían a los sospechosos con el ilícito:

- 1.000 kg de clorhidrato de cocaína

- 6 vehículos retenidos

-14 teléfonos móviles

-1.790 dólares en efectivo

La modalidad empleada por la organización consistía en camuflar el alcaloide entre producto de exportación legal, específicamente en un cargamento declarado como material aurífero

Esta técnica busca vulnerar los controles aduaneros y portuarios para asegurar que el cargamento contaminado llegue a su destino internacional.

