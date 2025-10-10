Conaie denuncia infiltración policial y represión en San Miguel del Común, en Quito

La Conaie aseguró que durante cerca de 12 horas continuas se perpetró una operación represiva dentro de San Miguel del Común

Militares y policías ha llegado a San Miguel de Común desde el inicio de las movilizaciones convocadas por la Conaie.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció una violenta intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en San Miguel del Común,en el norte de Quito. Los hechos se registraron la noche del miércoles 9 de octubre de 2025, en el primer día de feriado, según informó la organización a través de su cuenta oficial en la red social X.

La Conaie aseguró que durante cerca de 12 horas continuas se perpetró una operación represiva dentro de la comuna, en la que, aseguraron, se dispararon armas de fuego contra viviendas, se lanzaron gases lacrimógenos al interior de los hogares y se generó un clima de terror entre familias, incluyendo niños y adultos mayores.

“La Policía y los militares han invadido la comuna aterrorizando a nuestra gente. Esto no es un operativo de seguridad, es una guerra sucia contra el pueblo”, denunció la organización.

Asimismo, acusaron al Gobierno Nacional de llevar a cabo “una política de guerra interna” que, según dijeron, “viola derechos humanos, siembra terror y persigue la resistencia social legítima”.

Denuncia de infiltraciones

Una de las principales acusaciones de la Conaie es la presunta infiltración de agentes policiales vestidos de civiles entre los manifestantes. Según indicaron, estos infiltrados habrían actuado para provocar disturbios y justificar así el uso de la fuerza por parte del Estado.

“Las evidencias son claras: agentes infiltrados de la Policía actúan para fabricar falsos positivos, criminalizar la protesta y reprimir al pueblo movilizado”, sostuvieron.

Leonidas Iza, expresidente de la Conaie y una de las voces más visibles del movimiento indígena, mostró un video en el que se observa a individuos vestidos como manifestantes interactuando con miembros de la fuerza pública. “El país es testigo: la violencia la genera el Estado. Todo esto es parte de un libreto armado para acusarnos de terroristas”, declaró.

La organización indígena asegura que alertó de esta situación a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicitando una investigación independiente sobre los hechos ocurridos.

🚨 #ALERTA | INFILTRACIÓN Y MASACRE EN SAN MIGUEL DEL COMÚN.



En pleno feriado nacional y tras casi 12 horas de represión, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han invadido la Comuna San Miguel del Común, al norte de #Quito, disparando contra viviendas, lanzando gases… pic.twitter.com/B3q2UmzZ9Q — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 10, 2025

Hasta la mañana de este jueves 10 de octubre, ni la Policía Nacional ni el Gobierno han emitido un comunicado oficial en respuesta a estas graves acusaciones.

Los enfrentamientos en San Miguel del Común se suman a una serie de incidentes registrados en distintos puntos del país, rpincipalmente en provincias de la Sierra, durante el paro nacional, convocado por la Conaie en rechazo a las políticas del gobierno del presidente Daniel Noboa.

