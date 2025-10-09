Caravana de buses escolares protesta sobre la av. Panamericana Norte, en Quito

50 buses escolares llegaron a Quito desde Cayambe y Guayllabamba, a través de la av. Panamericana Norte

La AMT informó que luego de ingresar a la avenida Panamericana, la caravana de buses escolares concluyó y el paso fue habilitado.

Una caravana de unos 50 buses escolares y de servicio institucional circuló la mañana de este 9 de octubre de 2025 por la avenida Panamericana Norte, en el ingreso a Quito, como una manifestación de protesta por la eliminación del subsidio al diésel.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que los buses llegaron desde Guayllabamba y Cayambe, en el norte, y coparon los dos carriles de la vía, una carretera que conecta a Pichincha con las parroquias y cantones del norte de la provincia.

Según la entidad, las unidades amarillas realizaron el recorrido por el tramo 28B de la vía e ingresaron a la av. Simón Bolívar de Guayllabamba, una parroquia del norte del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).

Aunque las unidades no se estacionaron ni apagaron los buses sobre la vía Panamericana, el recorrido copó los dos carriles o circularon por la mitad de la carretera.

🚨 #AMTInforma |

A esta hora se registra una caravana de buses que realiza un recorrido por la Panamericana Norte 28B. Ingresan por la av. Simón Bolívar (parroquia Guayllabamba)



⚠️ Con precaución,

☀ #QuitoRenace pic.twitter.com/yIT3q66VwS — AMTQuito (@AMT_Quito) October 9, 2025

Caravana bloqueó el paso de vehículos en primer día del feriado

Con esa maniobra, los buses escolares bloquearon el paso de los demás automotores que intentaban desplazarse hacia zonas rurales del norte de Quito, en el primer día del feriado nacional del 9 de Octubre, el cual coincide con el día 18 del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

La Agencia señaló que no se reportaron desmanes ni daños luego de la caravana, la cual concluyó pasadas las 11:00. Después de esa hora, el paso se habilitó nuevamente.

