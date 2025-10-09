Hijo del excalde de Quito, Jorge Yunda, es declarado inocente

La audiciencia se realizó en el Complejo Judicial Norte de Quito.

El proceso judicial que involucró a Jorge Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y a César Yunda, llegó a su fin el 8 de octubre de 2025 con un fallo absolutorio.

El Tribunal de Garantías Penales, que conoció la causa, resolvió por unanimidad ratificar el estado de inocencia de ambos procesados en el caso por presunta asociación ilícita.

La decisión se conoció luego de más de cinco horas de audiencia en el Complejo Judicial Norte, en el cuarto día de juicio. Durante la diligencia, la Fiscalía General presentó sus pruebas documentales, pero estas no fueron suficientes para convencer al Tribunal de la existencia del delito imputado.

Un caso que se remonta a 2021

La investigación inició en septiembre de 2021, luego del hallazgo de conversaciones en el teléfono de Sebastián Yunda. Según la acusación fiscal, los involucrados habrían intentado usar supuestos contactos dentro del Municipio de Quito para facilitar contratos y beneficios económicos.

Ese mismo mes, se ejecutaron 18 allanamientos en Quito y Guayaquil, y se formularon cargos contra seis personas. Con la vinculación posterior de Sebastián Yunda y César Eduardo Yunda, el número de procesados subió a ocho.

La audiencia de juicio se convocó en 2024, pero fue diferida en varias ocasiones, hasta que se inició en febrero de 2025. Las sesiones se extendieron durante meses y concluyeron el 8 de octubre.

Reacción del exalcalde Jorge Yunda

Tras conocerse el fallo, Jorge Yunda, exalcalde de la capital y padre del procesado, se pronunció en redes sociales criticando el proceso judicial y mediático al que, según él, fue sometida su familia.

“Dijeron que vendió terrenos, que hizo negocios aprovechando que ‘papi’ era alcalde, difundieron chats sin cadena de custodia, sin contexto. La única intención era tomarse la Alcaldía por asalto. Por unanimidad, un tribunal de justicia ha ratificado la inocencia de mi hijo”, escribió en su cuenta de X.

Añadió que durante cuatro años no solo se buscó afectar su imagen política, sino también perjudicar directamente a su familia. “La verdad siempre brillará”, concluyó.

