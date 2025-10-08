Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Detenidos Quito
Uno de los detenidos portaba un arma blanca.Foto: cortesía / Policía

Dos detenidos tras violento asalto a conductor de una aplicación en Quito

La víctima fue atada, amordazada y lanzada a una quebrada

Dos hombres fueron detenidos tras participar en un violento asalto y tentativa de asesinato contra un conductor de una plataforma de transporte de pasajeros, en el norte de Quito. El hecho ocurrió la noche del 7 de octubre de 2025 y terminó con la víctima atada, amordazada y lanzada a una quebrada, mientras los agresores huían con su vehículo.

Te invitamos a leer: Buró del Centro Histórico rechaza posibles actos de violencia por la 'toma de Quito'

Según el relato de la víctima a la Policía, cerca de las 21:00 recogió a dos pasajeros en Pomasqui con destino al sector Carmen Alto. Lo que parecía una carrera más se tornó violento al llegar al punto acordado. Allí, otro hombre abordó el automóvil y los tres lo encañonaron con un arma de fuego y otra blanca.

Protestas Quito

Paro nacional: Conaie denuncia represión en San Miguel del Común, en Quito

Leer más

Lo maniataron, lo amordazaron y, tras despojarlo del vehículo, lo arrojaron en una quebrada. Milagrosamente, el conductor logró liberarse y pidió ayuda.

Gracias a una alerta ciudadana y al sistema de rastreo GPS del automóvil, la Policía activó un operativo desde el Distrito Eugenio Espejo. La primera pista llevó a las autoridades hasta las calles Eloy Alfaro y Almendras, donde testigos afirmaron que vieron el auto implicado. Poco después, una nueva señal GPS ubicó el vehículo en la Avellanas y Eloy Alfaro.

La víctima identificó a sus agresores

Allí fue finalmente interceptado por los agentes. En su interior se encontraban dos hombres, uno de ellos ecuatoriano, mayor de edad, que portaba un cuchillo sin mango, y el otro, un ciudadano extranjero.

La víctima identificó a ambos como dos de los tres agresores. Ambos fueron aprehendidos en delito flagrante y entregados a las autoridades judiciales.

RELACIONADAS

La Policía continúa las investigaciones para ubicar al tercer implicado, quien permanece prófugo. Los indicios recabados incluyen el vehículo sustraído y el arma blanca encontrada en posesión de uno de los detenidos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Emelec clasifica por penales en Copa Ecuador y sueña con la Libertadores

  2. Noboa adelanta su discurso por Independencia de Guayaquil y lo dedica a los jóvenes

  3. Fallece Miguel Ángel Russo, histórico DT de Boca Juniors

  4. Dos detenidos tras violento asalto a conductor de una aplicación en Quito

  5. Emergencia en el Rucu Pichincha: bomberos rescatan a turista francesa

LO MÁS VISTO

  1. Carolina Jaramillo: una vocera oficial que no sirve para nada

  2. Bono Incentivo Emprende 2025: cómo y hasta cuándo registrarte para recibir los $1.000

  3. Paro nacional: Federación de Transporte toma decisión frente a bloqueos en el país

  4. Bono Emprende 2025: cómo acceder sin RIMPE ni Régimen Simplificado

  5. Bono emprende: Errores comunes al registrar un emprendimiento y cómo evitarlos

Te recomendamos