Dos detenidos tras violento asalto a conductor de una aplicación en Quito
La víctima fue atada, amordazada y lanzada a una quebrada
Dos hombres fueron detenidos tras participar en un violento asalto y tentativa de asesinato contra un conductor de una plataforma de transporte de pasajeros, en el norte de Quito. El hecho ocurrió la noche del 7 de octubre de 2025 y terminó con la víctima atada, amordazada y lanzada a una quebrada, mientras los agresores huían con su vehículo.
Según el relato de la víctima a la Policía, cerca de las 21:00 recogió a dos pasajeros en Pomasqui con destino al sector Carmen Alto. Lo que parecía una carrera más se tornó violento al llegar al punto acordado. Allí, otro hombre abordó el automóvil y los tres lo encañonaron con un arma de fuego y otra blanca.
Lo maniataron, lo amordazaron y, tras despojarlo del vehículo, lo arrojaron en una quebrada. Milagrosamente, el conductor logró liberarse y pidió ayuda.
Gracias a una alerta ciudadana y al sistema de rastreo GPS del automóvil, la Policía activó un operativo desde el Distrito Eugenio Espejo. La primera pista llevó a las autoridades hasta las calles Eloy Alfaro y Almendras, donde testigos afirmaron que vieron el auto implicado. Poco después, una nueva señal GPS ubicó el vehículo en la Avellanas y Eloy Alfaro.
La víctima identificó a sus agresores
Allí fue finalmente interceptado por los agentes. En su interior se encontraban dos hombres, uno de ellos ecuatoriano, mayor de edad, que portaba un cuchillo sin mango, y el otro, un ciudadano extranjero.
La víctima identificó a ambos como dos de los tres agresores. Ambos fueron aprehendidos en delito flagrante y entregados a las autoridades judiciales.
La Policía continúa las investigaciones para ubicar al tercer implicado, quien permanece prófugo. Los indicios recabados incluyen el vehículo sustraído y el arma blanca encontrada en posesión de uno de los detenidos.
