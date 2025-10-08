Paro nacional: Conaie denuncia represión en San Miguel del Común, en Quito

Este 8 de octubre se registraron incidentes en San Miguel del Común, norte de Quito, tras una intervención policial y militar

En Quito, la jornada 17 del paro nacional en Ecuador está marcada por nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Este 8 de octubre de 2025 se registraron incidentes en San Miguel del Común, norte de Quito, tras una intervención policial y militarEste 8 de octubre de 2025 se registraron incidentes en San Miguel del Común, norte de Quito, tras una intervención policial y militardenunciada por organizaciones sociales y pobladores locales.

Te invitamos a leer: Policía bloquea marcha de organización Kitu Kara hacia El Arbolito, en Quito

Según denunció la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) a través de su cuenta oficial en la red X, la comunidad fue objeto de una “violenta incursión” por parte de policías y militares, quienes ingresaron al sector lanzando gases lacrimógenos cerca de escuelas y viviendas, pese a la presencia de niñas, niños y personas mayores.

Choque entre dos buses deja nueve heridos en el sur de Quito Leer más

“¡Protestar no es un delito, es un derecho constitucional!”, expresó la Conaie en su publicación, donde también reportaron heridos, personas afectadas por los gases y detenidos, aunque aún no se ha confirmado el número exacto.

Comunidad retoma bloqueos

Desde tempranas horas de este 8 de octubre, los pobladores de San Miguel del Común retomaron el bloqueo de la Panamericana Norte, como parte de las acciones del paro nacional que ya se extiende por más de dos semanas. En la zona, policías y militares irrumpieron en la zona y utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes.

Videos difundidos por medios comunitarios y redes sociales muestran el despliegue de vehículos antimotines y personal uniformado ingresando a la comuna, en medio de gritos de protesta de los habitantes.

Jóvenes heridos y tensión en la zona

El medio comunitario Wambra reportó que personal del Cuerpo de Bomberos de Quito socorrió a un joven herido, presuntamente durante los enfrentamientos. Aunque no se han revelado mayores detalles sobre su estado, miembros de la comunidad sostienen que fue alcanzado por proyectiles lanzados durante la intervención policial.

Los enfrentamientos en San Miguel del Común se suman a una serie de incidentes que se han reportado en distintas zonas del país desde el inicio del paro nacional, convocado por organizaciones sociales e indígenas en rechazo a medidas económicas y políticas del Gobierno.

La Policía no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a lo ocurrido en esta comunidad. Sin embargo, pasadas las 12:30, la institución informó que se habilitó la vía, con la finalidad de garantizar la libre circulación vehicular y mantener el orden público.

🚨 #ALERTA | Denunciamos la violenta incursión policial y militar en San Miguel del Común, norte de #Quito.

La Fuerza Pública ingresó con violencia a la comunidad lanzando gases lacrimógenos en inmediaciones de escuelas y viviendas, sin respetar la presencia de niñas, niños y… pic.twitter.com/F1JIExchLz — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 8, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!