Río de Janeiro gana el récord Guinness a la mayor fiesta de Año Nuevo del mundo

Con un show de 1.200 drones y un concierto de Gilberto Gil, Río espera superar los 2,5 millones de asistentes este miércoles

Foto de archivo de la escuela de samba Mangueira en el Sambódromo de Río de Janeiro (Brasil).

Río de Janeiro recibió este martes, 30 de diciembre de 2025, el título de mayor fiesta de Año Nuevo del mundo del Libro Guinness de los Récords, un reconocimiento a su famosa celebración masiva con shows musicales frente al mar.

Más de 2,5 millones de personas se esperan el miércoles en la playa de Copacabana para festejar la llegada de 2026, según las autoridades de la ciudad brasileña.

El evento contará con conciertos en tres escenarios, encabezados por el legendario Gilberto Gil, y un show con 1.200 drones, además del tradicional espectáculo de fuegos artificiales.

El índice de desempleo en Brasil en el trimestre concluido en noviembre fue del 5,2 % de la población económicamente activa, el nivel más bajo desde 2012, informa el Gobierno.https://t.co/1xYjvgokhs — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 30, 2025

Representantes del Guinness entregaron el certificado al alcalde de Rio, Eduardo Paes, en el palco principal, frente al emblemático hotel Copacabana Palace.

Fiesta masiva y vigilada

Año Nuevo en el mundo: qué países celebran primero y cuáles son los últimos Leer más

El título atendió "el número récord de participantes, la magnitud de la programación artística, la extensión territorial del evento y su relevancia cultural" en su última edición, según una nota oficial.

Guinness comprobó mediante mediciones con drones la presencia de 2,5 millones de personas en la fiesta del 1º de enero de 2025, una cifra igual a la esperada para este miércoles.

"Sabemos que ninguna ciudad del mundo hace eventos para tantas personas y con tanta constancia como Río", celebró Paes.

Más de 3.500 policías vigilarán la celebración, mientras la ciudad vive un boom turístico sin precedentes pese a una violencia creciente que en octubre dejó más de 120 muertos en la operación policial más letal de la historia de Brasil.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!