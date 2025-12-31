Expreso
La policía reforzó la seguridad del cantón

Puerto López: Militares y policías quieren blindar el feriado de Año Nuevo

El cantón manabita recibe refuerzos tácticos tras hechos violentos. Reservas hoteleras se mantienen en un 80%

Ante la reciente ola de violencia, Puerto López ha sido intervenido con un amplio operativo de seguridad ejecutado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El objetivo es recuperar el control territorial y garantizar la paz durante el feriado.

¿Qué medidas de seguridad se aplican en el cantón?

El coronel Wladimir Acurio, comandante de la Subzona Manabí, confirmó la activación de sistemas de inteligencia e investigación. Para blindar la zona, se han desplegado unidades especiales y tácticas:

  • Grupos de élite: Elementos del GOE, GID, GEMA y UMO.
  • Logística: Vehículos tácticos, buses y motocicletas para patrullaje constante.
  • Refuerzo humano: Cerca de 50 policías adicionales fueron asignados inmediatamente tras la Mesa de Seguridad Cantonal.
Puerto López recibe miles de turistas en feriados.

Este despliegue incluye la militarización de la zona y cuenta con la supervisión directa de autoridades como el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo.

¿Cómo reacciona el turismo frente al operativo?

A pesar del contexto de inseguridad previo, el sector turístico reporta cifras positivas. Los operadores informan que las reservas hoteleras se sostienen en un 80%.

Según los servidores turísticos, los visitantes han decidido mantener sus planes de viaje al confiar en la presencia fortalecida de los equipos policiales y militares en las calles y playas. El coronel Acurio señaló que el fin es que "residentes y turistas puedan compartir con tranquilidad este feriado"

La respuesta estatal es interinstitucional. En la jornada de planificación participaron la gobernadora de Manabí, Aurora Valle; la alcaldesa de Puerto López, Verónica Lucas; y representantes de la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y el ECU 911.

Hasta el momento, las autoridades confirman que no se han registrado nuevos hechos violentos tras la intensificación del control.

