Estado de excepción
La posibilidad de que los militares actúen en colaboración con la fuerza pública se activa con el estado e excepción.Cortesía: Ejército Ecuatoriano/ X.

Estado de excepción en Ecuador: CIDH otorga medidas cautelares por desapariciones

El organismo internacional detalló seis acciones que deberán ser tomadas en cuenta por el Estado ecuatoriano

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 26 personas desaparecidas y seis mujeres buscadoras durante uno de los estados de excepción decretados en Ecuador. El organismo internacional detalló seis acciones que el Estado ecuatoriano deberá adoptar.

(NO TE PIERDAS: Nuevo estado de excepción: ¿Qué significa suspensión de domicilio y correspondencia?)

El anuncio fue realizado por la CIDH el 30 de diciembre de 2024 y se sustenta en una resolución adoptada el 24 de diciembre de 2025. La decisión se tomó “tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en Ecuador”.

¿De qué se trata el caso?

La solicitud fue presentada ante la CIDH y en ella se detalla que las 26 personas habrían sido detenidas por miembros de las Fuerzas Armadas en distintos operativos realizados durante 2024, “sin que hasta la fecha se cuente con información oficial sobre el paradero de ellas, pese a las decisiones judiciales y denuncias interpuestas”.

Respecto a las seis mujeres que obtuvieron las medidas cautelares, el organismo internacional explicó que han sido objeto de amenazas y actos de intimidación debido a su labor de búsqueda.

Esto argumentó el Estado ecuatoriano

Ante la solicitud de medidas cautelares, el Estado ecuatoriano respondió que se están llevando a cabo “investigaciones diligentes y que se cuenta con mecanismos eficaces para mitigar el riesgo”.

Según la respuesta oficial, todos los casos señalados están a cargo de la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de desaparición forzada. “Conforme a la valoración efectuada por la entidad competente no se ha identificado un riesgo verificable respecto de las familias de las personas desaparecidas”, reseñó la CIDH.

Sobre las medidas cautelares

A partir de la evaluación de la situación, la CIDH determinó seis responsabilidades que el Estado ecuatoriano deberá cumplir en relación con las personas desaparecidas y las mujeres buscadoras:

Redoblar los esfuerzos para determinar la situación y el paradero de las 26 personas desaparecidas.

  1. Redoblar esfuerzos para determinar la situación y el paradero de las 26 personas desaparecidas
  2. Facilitar la entrega inmediata de toda la información disponible que permita conocer el destino de los beneficiarios propuestos.
  3. Adoptar las medidas necesarias, con enfoque de género, para proteger la vida e integridad de las seis mujeres buscadoras.
  4. Brindar atención a la salud física y mental de las seis familiares identificadas.
  5. Concertar las medidas a adoptarse con los familiares de las personas beneficiarias y sus representantes.
  6. Informar sobre las acciones adoptadas para investigar, con la debida diligencia, los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares y evitar su repetición.

