Noboa agradece a Latacunga por acoger sede presidencial: "Se sostuvo la esperanza"

La sede presidencial fue trasladada a Latacunga el pasado 13 de septiembre mediante el Decreto Ejecutivo 127

El presidente Daniel Noboa compartió un mensaje, en el que agradeció a la ciudad de Latacunga por acoger la sede temporal del Ejecutivo.

El presidente Daniel Noboa compartió un mensaje en su cuenta oficial de X, en el que agradeció a la ciudad de Latacunga por acoger la sede temporal del Ejecutivo durante las recientes jornadas de movilización social. El mandatario destacó el papel simbólico y estratégico de la localidad en momentos de alta tensión política.

“Hoy el Ecuador se levanta con dignidad y con fuerza. Y gran parte de esa fuerza está aquí, en Latacunga”, escribió Noboa, en un mensaje que también fue replicado por la Presidencia de la República.

La sede presidencial fue trasladada a Latacunga el pasado 13 de septiembre mediante el Decreto Ejecutivo 127, como parte de una estrategia de gobernabilidad en medio del estado de excepción declarado por “grave conmoción interna”. La decisión buscó acercar al Ejecutivo a las zonas de mayor conflictividad social, especialmente tras el anuncio de la eliminación del subsidio al diésel.

Panorama. El resguardo militar y policial ha impactado en la actividad comercial y turística en Latacunga. Gloria Taco / Expreso

Un mensaje de gratitud y simbolismo

En su publicación, Noboa expresó gratitud hacia la ciudadanía de Cotopaxi: “Cuando el país atravesó sus días más inciertos, Latacunga se convirtió en el corazón del Ecuador. Aquí se sostuvo la esperanza, se mantuvo el rumbo y se demostró que la unidad puede más que el miedo.”

El presidente también reafirmó su compromiso con la población: “Gracias por acogernos, por respaldarnos y por defendernos. Así como ustedes nos defendieron, nosotros los defenderemos siempre.”

Finalmente, Noboa cerró el mensaje con una frase de tono simbólico: “Hoy cerramos un capítulo con orgullo y gratitud, con la certeza de que siempre volveremos y que Latacunga será eternamente símbolo de dignidad, valentía y fuerza.”

