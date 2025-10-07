Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Los agentes de la Policía impidieron que la marcha del pueblo Kitu Kara avance por la avenida 12 de Octubre, en Quito.
Los agentes de la Policía impidieron que la marcha del pueblo Kitu Kara avance por la avenida 12 de Octubre, en Quito.Foto: Cortesía Policía Nacional

Policía bloquea marcha de organización Kitu Kara hacia El Arbolito, en Quito

Los agentes impiden que los manifestantes avancen por la av. 12 de Octubre hacia el parque El Arbolito. Hay cierres viales

La noche de este martes 7 de octubre de 2025, decenas de personas se concentraron en el sector de La Floresta, en el norte de Quito, en la sede del pueblo indígena Kitu Kara, para realizar una marcha en apoyo al paro nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

RELACIONADAS

La movilización se concentró en los exteriores de la sede, ubicada en el redondel de La Floresta. Desde allí se dirigió hacia la avenida 12 de Octubre e intentó avanzar hacia el parque El Arbolito. Sin embargo, un fuerte contingente policial los bloqueó en el sector de la Plaza Artigas, en la intersección con la av. Cristóbal Colón.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que debido a esa movilización, existe un cierre en la av. 12 de Octubre, en el tramo desde la calle Lizardo García y la Plaza Artigas, una zona rodeada de edificios, hoteles, oficinas y dos planteles educativos. 

Los manifestantes llevaban pancartas y gritaban consignas en las que rechazaban que el Gobierno de Daniel Noboa los califique como "terroristas". 

Protestas Quito

Buró del Centro Histórico rechaza posibles actos de violencia por la 'toma de Quito'

Leer más

Temor por incidentes como en la U. Central

Hasta cerca de las 21:00, la marcha continuaba y no se reportaban incidentes. Sin embargo, en las redes sociales había mensajes y videos en los que se aseguraba que había tensión en la zona, por posibles incidentes como los ocurridos días atrás en la zona de la Universidad Central. 

La suspensión del tránsito vehicular en ese punto se prolongó por más de dos horas, según el informe que la AMT publicó en sus redes sociales. 

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Policía bloquea marcha de organización Kitu Kara hacia El Arbolito, en Quito

  2. La leche se bota o se entrega como ‘peaje’ por bloqueo de vías en Ecuador

  3. Aucas, "medidas extremas" a fin de temporada, según expertos

  4. Jenniffer Tutivén: La reina de Guayaquil apoya a las mujeres emprendedoras

  5. Cinco detenidos en Cañar permanecen en Cuenca

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende 2025: cómo y hasta cuándo registrarte para recibir los $1.000

  2. Bono Emprende 2025: cómo acceder sin RIMPE ni Régimen Simplificado

  3. Bono Incentivo Emprende: ¿qué hacer cuando te rechazan la solicitud?

  4. Buses de Durán, Daule y Samborondón ya no entrarán al centro de Guayaquil

  5. Bono emprende: Errores comunes al registrar un emprendimiento y cómo evitarlos

Te recomendamos