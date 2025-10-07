¿Cómo ocurrió el ataque a la caravana presidencial de Daniel Noboa en Cañar?

Referencial. El presidente Daniel Noboa fue víctima de un ataque mientras se trasladaba en caravana oficial hacia la comunidad de Sigsihuayco.

La mañana del martes 7 de octubre, el presidente de la República, Daniel Noboa, fue víctima de un ataque mientras se trasladaba en caravana oficial hacia la comunidad de Sigsihuayco, en el cantón El Tambo, provincia de Cañar. El mandatario cumplía una agenda de trabajo que incluía la entrega de obras de saneamiento y financiamiento para proyectos de infraestructura.

Previo al evento, la organización indígena Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris (UPCCC) había convocado una marcha de protesta en rechazo a la visita del Gobierno Nacional. Según reporte policial, durante el trayecto entre el Estadio Municipal de El Tambo y Sigsihuayco, un grupo de manifestantes bloqueó la vía en el sector de Coyoctor. Ante esta situación, personal policial intervino utilizando material de control de multitudes (CM) para despejar el camino, lo que derivó en enfrentamientos.

Los manifestantes lanzaron piedras contra los vehículos de la caravana presidencial, provocando daños en al menos ocho automóviles, principalmente en los parabrisas. Según reportes oficiales, también se registraron signos de impactos de bala en el vehículo que transportaba al presidente, que están en investigaciones de criminalística.

Los autos que transportaban al presidente Daniel Noboa fueron atacados en Cañar. CORTESÍA: DANIEL NOBOA

Noboa entregó alcantarillado a Sigsihuayco

Noboa cumplió con la agenta y entregó el sistema de alcantarillado a Sigsihuayco, valorado en 891.000 dólares, y el anuncio de una planta de tratamiento de aguas residuales con una inversión de 4,5 millones de dólares, destinada a beneficiar a más de 26.000 habitantes de la zona.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, presentó una denuncia ante la Fiscalía por tentativa de asesinato contra el presidente Noboa. Según la funcionaria, cinco personas fueron detenidas y serán procesadas por terrorismo e intento de asesinato. Tras culminar sus actividades, el presidente se trasladó vía terrestre, acompañado por su cápsula de seguridad, hasta la ciudad de Cuenca.

