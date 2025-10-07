Ataque a convoy presidencial: 5 detenidos y denuncia por intento de asesinato a Noboa

Inés Manzano presentó una denuncia en Fiscalía por intento de asesinato al presidente Daniel Noboa, tras el ataque en Cañar

La ministra Inés Manzano informó que el vehículo presidencial presenta impactos de bala tras el ataque en El Tambo, Cañar.

La ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, presentó este martes 7 de octubre de 2025 una denuncia en la Fiscalía General del Estado por el delito de intento de asesinato en contra del presidente Daniel Noboa.

La acción judicial se da tras el ataque a la caravana presidencial ocurrido en el cantón El Tambo, provincia del Cañar, cuando el mandatario se dirigía a participar en la entrega de obras de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales.

“El carro del presidente tiene signos de bala”

Manzano relató desde los exteriores de la Fiscalía que el ataque se produjo cuando el presidente se acercaba al estadio donde se realizaría el evento. “Aparecieron unas 500 personas que lanzaron piedras, y también hay signos de bala en el carro del presidente... Gracias a Dios, nuestro presidente, muy firme y valiente, sigue adelante y está cumpliendo su agenda con normalidad”, indicó.

La ministra enfatizó que la denuncia incluye a todas las personas que participaron en el ataque y causaron daños a los vehículos oficiales. “Esto no se va a quedar en la impunidad. Esas personas serán juzgadas por terrorismo”, advirtió.

Cinco detenidos tras el ataque a Daniel Noboa

Manzano confirmó que cinco personas fueron aprehendidas en el lugar de los hechos por la Policía Nacional, y que sus casos se encuentran bajo investigación. “Estas cinco personas estuvieron en el sitio y ya fueron puestas a órdenes de la justicia. Hoy mismo se abrirá la audiencia de flagrancia. Estas son las 24 horas más importantes de esta tentativa de asesinato”, precisó.

Llamado a la paz

La ministra rechazó los actos de violencia registrados en medio de las manifestaciones. “Ecuador dice sí a la paz, sí al trabajo. Estas clases de manifestaciones, que no son pacíficas, no son las que necesitamos en un momento de progreso y reconstrucción”, afirmó.

Presidencia condena el ataque

La Presidencia de la República informó que el ataque ocurrió mientras Noboa se dirigía a anunciar la construcción de la planta de tratamiento y entregar el sistema de alcantarillado en la zona de Sigsihuayco, en la provincia del Cañar.

“Obedeciendo órdenes de radicalización, atacaron una caravana presidencial en la que viajaban civiles. Intentaron impedir, por la fuerza, la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad”, señaló la institución en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

El mandatario resultó ileso y continuó con su agenda oficial, en medio de protestas y reclamos ciudadanos.

