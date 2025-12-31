La ruta humana de Uzhupud Garden: de lavaplatos a gerente

Loor muestra cómo el liderazgo se construye desde el servicio. El hotel fue la hacienda donde nació ron San Miguel

Detrás de la operación de Uzhupud Garden no solo hay historia y naturaleza, sino también una trayectoria profesional forjada desde los cimientos del servicio. Una historia que puede inspirar los estudiantes a tener la certeza de que con dedicación se puede alcanzar metas. Diego Loor, actual gerente de Operaciones del hotel, conoce el negocio desde abajo: antes de dirigir equipos y planificar inversiones, lavó platos, atendió mesas y pasó por cada área operativa de un hotel. Esa experiencia, asegura, marca la diferencia a la hora de liderar.

Hoy, bajo su gestión, Uzhupud Garden apuesta por un modelo de turismo sostenible. La inversión más reciente fue la instalación de paneles solares, con un monto cercano a los 60.000 dólares. El sistema, ubicado sobre el gran salón, abastece de energía a las 10 hectáreas del complejo.

“El beneficio es doble: cuidamos el medio ambiente y reducimos el consumo de energía. Es un ahorro para la operación y una contribución real a la sostenibilidad”, explica a Diario EXPRESO Loor.

El hotel está asentado sobre una historia que se remonta a casi dos siglos. Antes de ser un destino turístico, fue hacienda cañera y cuna del tradicional ron San Miguel. Allí funcionó un trapiche movido por mulas, donde se extraía el jugo de caña para producir guarapo y bebidas ancestrales como la mapanagua. Ese trapiche aún existe y forma parte de la experiencia que se ofrece a los huéspedes.

Actualmente, el hotel recibe principalmente turismo internacional. Visitantes de Estados Unidos, Europa, China y otros mercados llegan atraídos por la riqueza natural del lugar: más de 55.000 plantas y unas 3.500 variedades de orquídeas distribuidas en todo el complejo.

Todavía funciona y no se ha sacado el trapiche que se usó para extraer el jugo de la caña de azúcar y con ello hacer el ron. CARLOS KLINGER

La meta de ganar un reconocimiento internacional

Para Loor, uno de los retos del sector sigue siendo la difusión local. “Existen lugares seguros, sanos y rodeados de naturaleza que aún no se conocen lo suficiente”, afirma. Frente a ello, el hotel ha fortalecido su estrategia de marketing digital, logrando mantener una alta ocupación los fines de semana y una ocupación total en los feriados, como la celebración del Nuevo Año para lo cual las reservas llegaron al 100 %.

El hotel, que está en el cantón Paute, de la provincia de Azuay, genera empleo directo para unas 40 familias de la zona y amplía su plantilla en feriados y eventos especiales. La mayoría de colaboradores proviene de la comunidad, como parte de un compromiso social que incluye capacitación constante en servicio, hotelería y atención al cliente.

Aunque el hotel aún no aplica a distinciones como las llaves Michelin, el objetivo está claro: consolidar el servicio, alcanzar ese reconocimiento y competir en estándares internacionales. “Para alcanzar ese galardón no basta la infraestructura, es formación, disciplina y cultura de servicio”, enfatiza Loor.

Esa visión está profundamente ligada a su propia historia. Estudió en la Universidad Península Estatal de Santa Elena. Allí le dieron el título de licenciado en Administración Hotelera, ahora suma más de 18 años de experiencia y actualmente cursando un MBA, un masterado en Administración de Negocios en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Loor empezó lavando platos (hasta 300 al día) para él fue una escuela. Cada plato limpio era una lección de disciplina, constancia y humildad; cada jornada, una prueba de carácter. En ese espacio donde pocos miran aprendió a valorar el esfuerzo propio y el trabajo ajeno, a entender que ningún rol es pequeño cuando se hace con responsabilidad.

Con sostenibilidad, memoria histórica y una gestión basada en la experiencia operativa, el hotel busca consolidarse como un referente de turismo responsable en el Austro ecuatoriano, demostrando que el verdadero lujo empieza en el trato humano y en el respeto por el entorno.

