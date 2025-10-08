Choque entre dos buses deja nueve heridos en el sur de Quito

Las personas afectadas fueron atendidas en el lugar por personal paramédico

Los buses se impactaron en la av. Morán Valverde, en el sector de Guajaló.

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este 8 de octubre de 2025 en Guajaló, en el sur de Quito, cuando dos buses de transporte urbano colisionaron en la avenida Morán Valverde, a la altura del sector Pueblo Unido.

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos de Quito, difundida a través de su cuenta oficial en la red social X, el choque dejó un saldo de nueve personas heridas, quienes fueron atendidas en el lugar por personal paramédico.

Videos que circulan en redes sociales muestran que los vehículos impactaron de costado.

Uno de los buses presenta serios daños en el lado del conductor, con los vidrios completamente rotos, mientras que el otro tiene afectaciones visibles en la zona de la puerta de ingreso.

Las imágenes también captan a varios pasajeros bajando del bus visiblemente alterados, utilizando ambas puertas para evacuar.

Cierre de la vía

La avenida Morán Valverde, en sentido norte-sur, fue inhabilitada temporalmente para permitir las labores de atención a los heridos y limpieza del lugar, lo que generó congestión vehicular en la zona durante varias horas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de los heridos ni las posibles causas del siniestro. Las autoridades de tránsito realizan las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Ante este nuevo suceso, las autoridades recordaron a los conductores que respeten las señales de tránsito y circulen con precaución.

💥🚗 #Ahora | Siniestro de tránsito en el sector de Pueblo Unido, en la av. Morán Valverde.



🚐 Dos buses colisionaron.



🚑 Nueve personas que resultaron heridas son atendidas por nuestros paramédicos.



🚧 La vía sentido norte - sur se encuentra parcialmente habilitada. Conduce… pic.twitter.com/ivcpAXi3b0 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) October 8, 2025

