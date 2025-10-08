Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Choque de bus Quito
Los buses se impactaron en la av. Morán Valverde, en el sector de Guajaló.Foto: cortesía / ECU 911

Choque entre dos buses deja nueve heridos en el sur de Quito

Las personas afectadas fueron atendidas en el lugar por personal paramédico

Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este 8 de octubre de 2025 en Guajaló, en el sur de Quito, cuando dos buses de transporte urbano colisionaron en la avenida Morán Valverde, a la altura del sector Pueblo Unido.

Te invitamos a leer: Revocatoria fallida contra Pabel Muñoz golpea la participación ciudadana

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos de Quito, difundida a través de su cuenta oficial en la red social X, el choque dejó un saldo de nueve personas heridas, quienes fueron atendidas en el lugar por personal paramédico.

Protestas Quito

Buró del Centro Histórico rechaza posibles actos de violencia por la 'toma de Quito'

Leer más

Videos que circulan en redes sociales muestran que los vehículos impactaron de costado. 

Uno de los buses presenta serios daños en el lado del conductor, con los vidrios completamente rotos, mientras que el otro tiene afectaciones visibles en la zona de la puerta de ingreso. 

Las imágenes también captan a varios pasajeros bajando del bus visiblemente alterados, utilizando ambas puertas para evacuar.

Cierre de la vía

La avenida Morán Valverde, en sentido norte-sur, fue inhabilitada temporalmente para permitir las labores de atención a los heridos y limpieza del lugar, lo que generó congestión vehicular en la zona durante varias horas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de los heridos ni las posibles causas del siniestro. Las autoridades de tránsito realizan las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Ante este nuevo suceso, las autoridades recordaron a los conductores que respeten las señales de tránsito y circulen con precaución. 

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Niels Olsen llama a legislar con enfoque local durante homenaje a Guayaquil

  2. México llama a la calma tras ataque a Noboa y reitera postura pacífica ante Ecuador

  3. Efectos del feriado extendido en Ecuador: turismo, comercio y transporte

  4. Opciones para usuarios de buses de Durán y Daule que no irán al centro de Guayaquil

  5. Paro nacional: ¿Cuáles son las industrias más afectadas por las protestas en Ecuador?

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende 2025: cómo y hasta cuándo registrarte para recibir los $1.000

  2. Paro nacional: Federación de Transporte toma decisión frente a bloqueos en el país

  3. Bono Emprende 2025: cómo acceder sin RIMPE ni Régimen Simplificado

  4. Fiscalía allana la casa del alcalde Aquiles Álvarez por presunto lavado de activos

  5. Estas son las vías cerradas por el paro nacional Ecuador: hoy, 8 de octubre de 2025

Te recomendamos