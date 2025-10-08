Así funcionará el Trolebús, Ecovía y Metro durante el feriado de octubre

Debido al feriado de cuatro días, habrá una modificación en los horarios de operación

El sistema de transporte subterráneo opera desde diciembre de 2023 en la ciudad, con más de 100 millones de viajes en ese tiempo.

Con el objetivo de garantizar la movilidad de los ciudadanos y turistas durante el próximo feriado nacional, los sistemas municipales de transporte Trolebús, Ecovía y Metro de Quito funcionarán con horarios especiales entre el jueves 9 y el domingo 12 de octubre de 2025, informó la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito.

Los corredores del Trolebús y la Ecovía mantendrán su operación habitual, pero con ajustes en los horarios y frecuencias, dependiendo del día:

Jueves 9 y sábado 11 de octubre: Trolebús y Ecovía: de 06:00 a 21:00

Alimentadores: de 06:00 a 21:30

Se movilizarán 142 unidades (51 del Trolebús y 91 de la Ecovía).

Viernes 10 y domingo 12 de octubre: Trolebús y Ecovía: de 06:00 a 20:00

Alimentadores: de 06h00 a 20h30

Estarán en servicio 103 unidades (40 del Trolebús y 63 de la Ecovía).

Tome en cuenta que del Trolebús no estará operativo el circuito C2 Morán Valverde – El Labrador durante los cuatro días del feriado.

Mientras que los circuitos de la Ecovía que estarán habilitados el jueves 9 y sábado 11 son: E1 Guamaní – De las Universidades, E2 Quitumbe – Río Coca, E3 Río Coca – Playón de la Marín, e Integración Río Coca – Labrador.

El viernes 10 y domingo 12 estará el E1M Guamaní – Marín Central, E4 Quitumbe – Playón de la Marín, E3 Río Coca – Playón de la Marín, e Integración Río Coca – Labrador.

La Empresa de Pasajeros recordó a la ciudadanía que está prohibido el ingreso de personas en estado etílico a las unidades de transporte y exhortó a seguir la información oficial y actualizaciones a través de sus redes sociales.

Operación del Metro de Quito

El Metro de Quito también anunció su cronograma especial para el feriado:

Jueves 9 de octubre: de 07:00 a 22:00

Viernes 10 de octubre: de 07:00 a 22:00

Sábado 11 de octubre: de 07:00 a 23:00

Domingo 12 de octubre: de 07:00 a 22:00

Con estas medidas, el Municipio de Quito busca facilitar el desplazamiento de los quiteños y visitantes durante el feriado por la Independencia de Guayaquil, uno de los más esperados del año.

