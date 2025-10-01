Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

María Lucila Guitarra (centro), esposa de Efraín Fuerez, quien murió acribillado por fuerzas militares, según la Conaie.
María Lucila Guitarra (centro), esposa de Efraín Fuerez, quien murió acribillado por fuerzas militares, según la Conaie. Otra es la posición del Gobierno.Conaie.

La Iglesia reconoce el derecho a la protesta pacífica y llama a la paz y a escucharse

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana se pronunció pidiendo a las partes dialogar

  • Mariela Rosero Ch.

"La paz no se construye con la fuerza ni con la imposición, sino con la justicia, verdad y solidaridad. En palabras del Papa León XIII, hace más de un siglo, nos recuerda que "no puede haber verdadera paz, donde no se respeta la justicia, y no hay justicia sin verdad ni caridad", dice la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la tarde del miércoles 1 de octubre del 2025, cuando se cumplen nueve días de paro nacional.

RELACIONADAS

A través de un comunicado, la Iglesia señala que Ecuador atraviesa un momento delicado de tensión social y política, cuyas causas estructurales se evidencian en problemas y malestares profundos. El 12 de septiembre, a través del decreto 126, el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel. Y la Conaie, entre otras organizaciones de la sociedad, como gremios universitarios y sindicatos, mantienen una movilización.

El domingo 28, Efraín Fuerez, comunero de Cotacachi, murió, en medio de las protestas. La Conaie ha responsabilizado al Ejército de la vida de esa víctima. Soldados están retenidos por esas comunidades de Imbabura y han sido sometidos a un proceso de justicia indígena. Organizaciones de derechos humanos han evidenciado la represión y criminalización.

En ese escenario, la Iglesia afirma que: "solo un diálogo franco y permanente será siempre la vía más fecunda para encontrar soluciones a los problemas de todos. El Papa Francisco nos recordaba que el diálogo supone escuchar y respetar el punto de vista del otro y admitir que puede encerrar convicciones legítimas", señala, citando la Encíclica Fratelli Tutti.

Con promotoras de salud comunitaria Achuar y Shuar, un programa de Fundación Pachamama, de hace dos años.

Paro nacional: Fundación Pachamama bajo investigación y con cuentas bloqueadas

Leer más

Sobre la protesta pacífica

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana dijo que reconoce el derecho a la protesta pacífica de quienes sienten que su voz no ha sido escuchada y sus derechos han sido conculcados. "Una protesta siempre abierta y respetuosa del otro, que abra el futuro en lugar de cerrarlo".

RELACIONADAS

La violencia lesiona a inocentes, dicen 

"La violencia nunca será el camino para construir un mejor Ecuador, ésta termina siempre atentando contra la vida, lesiona a inocentes, y afecta el bien común, debilitando el Estado de derecho y sus instituciones, garantía para una sana convivencia".

Lo que la Iglesia le pide a las autoridades y al movimiento indígena

La Iglesia invitó a las autoridades, movimientos y organizaciones sociales, actores económicos y ciudadanía en general, a escucharse, dialogar y cooperar con grandeza de espíritu. "Nunca vernos como enemigos sino como hermanos. Solo así construiremos un Ecuador reconciliado, donde se respete la vida, la libertad y los derechos de todos y podamos aspirar a un verdadero desarrollo en justicia y equidad".

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Colombia expulsa a la misión diplomática de Israel tras incidente en Gaza

  2. ¿Es realmente necesaria la leche en la dieta de los adultos?

  3. Pico y placa en Quito el jueves 2 de octubre: ¿Quiénes pueden circular?

  4. Liga de Portoviejo vs U. Católica: hora y cómo ver en vivo el partido de Copa Ecuador

  5. El Festival Internacional de Cine de Quito celebra 10 años con una nueva edición

LO MÁS VISTO

  1. Bono de Desarrollo Humano octubre de 2025: Cómo consultar si recibo el pago

  2. Municipio de Guayaquil cambia las reglas para sacar permisos de instalación de rejas

  3. Bono Incentivo Emprende: ¿cómo postular y obtener los $1.000?

  4. Xiaomi 17 Pro Max: Así es la seria competencia del iPhone 17

  5. Paola Pabón niega uso de maquinaria de la prefectura en el paro nacional

Te recomendamos