Embajada y Consulado de EE. UU. en Ecuador cerrarán por Navidad y Año Nuevo

La Embajada y el Consulado de Estados Unidos en Ecuador permanecerán cerrados el 24, 25 y 26, así como el 1 y 2 de enero

La Embajada y el Consulado de Estados Unidos en Ecuador permanecerán cerrados en varias fechas entre diciembre de 2025 y enero de 2026, debido a disposiciones oficiales por las festividades de fin de año tanto en ese país como en Ecuador.

Según se informó, el cierre responde a una orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald J. Trump, que establece nuevos días de asueto por celebraciones nacionales, así como al feriado decretado por el Gobierno ecuatoriano. En ese marco, las oficinas consulares no atenderán al público los días 24, 25 y 26 de diciembre de 2025, además del 1 y 2 de enero de 2026.

Las autoridades precisaron que todas las citas para visas programadas en esas fechas serán reprogramadas. Los usuarios afectados recibirán la notificación correspondiente a través del correo electrónico registrado al momento de agendar su trámite.

Las actividades consulares se retomarán con normalidad una vez concluido el periodo de asueto establecido.

Nuevos requisitos para solicitar visa

Las visas de no inmigrante concentran la mayor demanda entre las personas que viajan a Estados Unidos de manera temporal, ya sea por turismo, actividades comerciales, estudios o trabajo. Los costos de tramitación, que no son reembolsables, varían de acuerdo con el tipo de visa solicitada.

El último ajuste oficial a estas tarifas se efectuó en octubre de 2025 y, para 2026, los valores base se mantienen sin cambios. No obstante, se incorporó un cargo adicional de 250 dólares, que se aplicará únicamente en los casos en que la visa sea aprobada.

Visa de visitante (B): antes $185, ahora $435 con el nuevo fee. Visas de tránsito (C-1), tripulación (D), estudiantes (F y M), periodistas (I), intercambio (J), profesionales NAFTA (TN/TD), víctimas de tráfico humano (T) y víctimas de actividad criminal (U): $185 + $250 = $435. Visas basadas en petición como H (trabajadores temporales), L (transferencias entre compañías), O (habilidades extraordinarias), P (atletas y artistas), Q (intercambio cultural) y R (trabajador religioso): $205 + $250 = $455. Visa E (comerciante/inversor y trabajador australiano especializado): $315 + $250 = $565. Visa K (prometido/a o cónyuge de ciudadano estadounidense): $265 + $250 = $515.

