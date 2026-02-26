Benfica niega que Prestianni reconociera racismo contra Vinícius en Champions League

La entidad lusa atribuye las disculpas a un conflicto meramente deportivo, desvinculándolo de conductas discriminatorias

Prestianni (d) y Vinícius Jr. protagonizaron un presunto episodio de racismo en la Champions League.

El Benfica confirmó que Gianluca Prestianni pidió disculpas a su plantilla por los incidentes en Lisboa ante el Real Madrid. Sin embargo, el club negó rotundamente que el argentino admitiera haber proferido insultos racistas contra Vinícius Júnior, desmarcando al futbolista de cualquier comportamiento discriminatorio oficial.

"Prestianni se disculpó con sus compañeros por lo ocurrido, lamentando las graves consecuencias del altercado, pero manteniendo su postura inicial de que no es racista", dictó el comunicado. La entidad lusa busca así proteger la integridad del extremo tras la polémica magnitud del caso mediático.

El club busca desmentir informaciones recientes que aseguran que el atacante confesó insultos racistas ante los responsables del equipo. El Benfica califica de falsas las noticias publicadas, reiterando que el jugador nunca reconoció tal falta frente a los dirigentes ni ante el vestuario portugués.

Gianluca Prestianni (#25) del Benfica mientras discute con Vinicius Junior (3d) del Real Madrid. JOSE SENA GOULAO

Origen del conflicto con Vinícius Júnior

La polémica surgió en la ida del 'playoff' de la Champions League. Tras marcar el gol decisivo, Vinícius denunció ante el árbitro haber sido víctima de racismo por parte de Prestianni. Este incidente marcó el desarrollo de una eliminatoria cargada de tensión entre ambos clubes.

La UEFA suspendió provisionalmente al argentino, quien se perdió la vuelta en el Santiago Bernabéu por sanción. Sin su presencia, el equipo de José Mourinho cayó derrotado 2-1 frente al Real Madrid, quedando oficialmente eliminado de la competición europea tras este convulso episodio extradeportivo.

