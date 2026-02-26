Calendario de feriados en Ecuador 2026: fechas oficiales de marzo

Descubre el calendario de feriados en Ecuador 2026 para marzo. Conoce qué días son libres

Marzo se perfila como un mes con oportunidades para descansar y reconectar con la familia o la cultura local. Después de la alegría del Carnaval, algunas ciudades ecuatorianas celebran sus fiestas de cantonización, otorgando días libres adicionales a sus habitantes. Conocer estas fechas te permite organizar mejor tus viajes, compromisos laborales o actividades de ocio.

Los feriados en Ecuador son no recuperables, pero algunas industrias estratégicas, como salud, transporte y seguridad, mantienen operaciones normales, lo que significa que no todos podrán detenerse.

Feriados nacionales y la ley que los regula

La Ley de Feriados establece cuáles son los días de descanso obligatorio en Ecuador. Actualmente, existen once feriados nacionales que todo ciudadano debe conocer:

1 de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero Carnaval

3 de abril Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajo

24 de mayo: Batalla de Pichincha

10 de agosto: Independencia de Guayaquil

9 de octubre: Independencia de Quito

2 y 3 de noviembre: Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca

25 de diciembre: Navidad

A estos se suman los feriados locales, que corresponden a las festividades de cada cantón.

Marzo 2026: feriados locales que no puedes perderte

Varias localidades ecuatorianas celebran su cantonización durante marzo, lo que significa un día extra de descanso. Estas son las fechas que debes tener en cuenta:

Chimbo (Bolívar): lunes 2 de marzo

Saraguro (Loja): lunes 9 de marzo

Portoviejo (Manabí): viernes 13 de marzo

Isabela (Galápagos): lunes 16 de marzo

Chambo (Chimborazo): lunes 16 de marzo

Jama (Manabí): viernes 20 de marzo

Centinela del Cóndor: sábado 21 de marzo

Girón (Azuay): viernes 27 de marzo

Camilo Ponce Enríquez (Azuay): viernes 27 de marzo

Estos feriados no solo representan descanso laboral, sino también la posibilidad de disfrutar de tradiciones locales, gastronomía y turismo cercano.

Cómo sacar provecho a los feriados de marzo

Si quieres maximizar tus días libres, lo ideal es planear con anticipación. Un lunes o viernes de feriado puede convertirse en un fin de semana largo, perfecto para pequeñas escapadas.

