Todas las celebraciones de la Semana Santa, como el Jueves Santo y el Viernes Santo, dependen del cálculo oficial del Domingo de Pascua.
¿Por qué cambia la fecha de Semana Santa cada año? Explicación sencilla

La Semana Santa se celebra en diferentes fechas cada año porque la Iglesia Católica sigue un cálculo específico

Cada año, millones de católicos se preguntan: “¿por qué cambia la Semana Santa?” La Iglesia Católica establece que esta semana conmemorativa gira en torno a la celebración central: la resurrección de Jesús, que se celebra el Domingo de Pascua.

Te invitamos a leer | Calendario de feriados en Ecuador 2026: fechas oficiales de marzo

La Iglesia fija su fecha basándose en una norma establecida desde el Concilio de Nicea en el año 325 d.C., que buscaba unificar la celebración de la Pascua en toda la cristiandad. Según esta norma:

  • El Domingo de Pascua es el primer domingo después de la primera luna llena que ocurre tras el equinoccio de primavera (21 de marzo).

Esto asegura que la Semana Santa siempre ocurra entre el 22 de marzo y el 25 de abril, pero nunca en otra época del año.

La Iglesia Católica calcula la Semana Santa según la primera luna llena después del equinoccio de primavera, cambiando su fecha cada año.
Cómo calcula la Iglesia Católica la fecha de Semana Santa

El procedimiento que sigue la Iglesia combina el calendario solar y el ciclo lunar:

  1. Equinoccio de primavera: marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte, alrededor del 21 de marzo.
  2. Primera luna llena después del equinoccio: se identifica cuándo aparece la luna llena que sigue al equinoccio.
  3. Domingo siguiente: ese día es el Domingo de Pascua, y con él se determinan todas las fechas de la Semana Santa: Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo.

Este método, aprobado por la Iglesia, evita que la Pascua coincida con fechas fijas del calendario solar, respetando la tradición de la Pascua judía, de la que Jesús es partícipe.

La raíz histórica y litúrgica

El Concilio de Nicea buscó que los cristianos de todo el mundo celebraran la resurrección de Jesús el mismo día, aunque las fechas varíen en el calendario solar.

Por eso, la movilidad de la Semana Santa no es caprichosa: es una regla litúrgica oficial que combina la tradición bíblica, la historia de la Iglesia y los ciclos de la luna.

Impacto en el calendario litúrgico

El Domingo de Pascua es la pieza central: determina todas las demás celebraciones de la Semana Santa según el orden litúrgico católico:

  • Domingo de Ramos: una semana antes de Pascua.
  • Jueves Santo: conmemoración de la Última Cena.
  • Viernes Santo: recuerdo de la pasión y muerte de Jesús.
  • Sábado Santo: vigilia pascual, que prepara el Domingo de Resurrección.

Por eso, cada año las fechas cambian, pero siempre mantienen la misma secuencia litúrgica y la misma enseñanza doctrinal.

