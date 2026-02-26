Expreso
  Guayaquil

ATM GUAYAQUIL
Fachada del edificio de la ATM, en Guayaquil.Christian Vinueza

ATM retiene 8 vehículos de sus propios agentes en Guayaquil

Ocho vehículos de agentes de la ATM fueron retenidos en Guayaquil tras controles en distritos Sur y Noroeste

Guayaquil vuelve a estar en el centro del debate por las infracciones de tránsito. Esta vez, el foco no está solo en los conductores, sino en los propios agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), luego de que un operativo interno dejara como resultado la retención de ocho vehículos.

El control se ejecutó en el Distrito Sur y Distrito Noroeste, donde, según la ATM, se verificó el cumplimiento de protocolos y la normativa vigente entre los uniformados.

Ocho vehículos retenidos por incumplimientos

De acuerdo con la información difundida por la entidad, ocho vehículos fueron retenidos por distintos incumplimientos detectados durante el operativo interno. En las imágenes compartidas por la institución se observan automotores sin placas y otros siendo trasladados en grúas.

Uno de los puntos donde se realizó la intervención fue en una terminal del sistema Metrovía, lo que llamó la atención de ciudadanos que transitaban por el sector.

La ATM señaló en su publicación que estos controles forman parte del fortalecimiento institucional. “Seguimos fortaleciendo nuestros procesos para una movilidad más ordenada”, indicó la entidad en su mensaje oficial.

El hecho ocurre en un contexto donde las infracciones de tránsito en Guayaquil han sido motivo de quejas ciudadanas y constantes operativos en distintos sectores de la ciudad.

La ciudadanía ha reaccionado en redes sociales, señalando la importancia de que los controles también se apliquen de manera interna para reforzar la transparencia institucional.

